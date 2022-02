Hallaron el cuerpo del joven desaparecido tras chocar con una lancha en el río Paraná

Federico Echeverry tenía 36 años

Luego de 48 horas de búsqueda en las aguas del río Parana, las autoridades hallaron el cuerpo de Federico Echeverry, el este joven papá de 36 años que el domingo por la mañana desapareció luego de que la lancha en la que viajaba junto a un amigo chocara contra los pilares del muelle de una toma de agua en la capital entrerriana: su acompañante se salvó.

Según los medios locales, el cuerpo de Federico fue encontrado por los rescatistas a unos 5 kilómetros río abajo de donde el domingo a la mañana sufrió el accidente naútico luego de pasar por una guardería a recuperar una pala y un bidón que se había dejado la semana pasada tras arreglar el motor de la lancha “Rey 07707″. Luego, sus restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde.

Los trabajos de personal de Prefectura, policías y bomberos para dar con el cuerpo de Federico habían cesado el lunes al caer el Sol y se retomaron este martes bien temprano. Así fue que, a media mañana, encontraron sus restos en la zona del Puerto Viejo, frente a una hormigonera y a la altura de la avenida Estrada al 1.600 de Paraná, según consigna el portal Elonce.

El accidente náutico de la lancha “Rey 07707″ ocurrió pasadas la 9.30 de este domingo en el kilómetro 603 del río Paraná, en el barrio Toma Nueva. El otro joven que iba en la lancha, que según los medios locales es oriundo de Aldea Spatzenkutter, una localidad del distrito del Palmar, logró llegar nadando hasta la orilla. Sin embargo, Federico no apareció.

La lancha en la que viajaban Federico y su amigo se hundió

Desde entonces, se lo buscó con lanchas, motos de agua y buzos tácticos durante el domingo y el lunes. Incluso, la Municipalidad de Paraná decidió cortar preventivamente la extracción de agua del río que hacen las bombas que funcionan justamente en el lugar donde ocurrió el acciedente: allí está prohibido navegar.

En base al testimonio del amigo de Federico que sobrevivió y de un testigo, se cree que el accidente fatal ocurrió cuando quiseron pasar por entre los pilares de hormigón del muelle. “No sé qué maniobra realizaron y terminaron colisionando con la bomba de agua”, dijo Juan Carlos Lerch, dueño de la guardería en la que ambos jóvenes habían estado minutos antes para recoger la pala y un bidón que se habían olvidado el fin de semana anterior.

Lerch fue testigo directo del accidente. En díalogo con el portal ElOnce que había conocido a Federico y a su amigo hace 7 días, porque sufrieron un desperfecto en el río: “No les andaba el motor y se amarraron a mi bajada, pero una vez que lograron repararlo siguieron viaje y en ese momento se olvidaron unas cosas”. Por eso, este domingo a la mañana regresaron a la Guardería Náutica de Lerch. Pasaron a las 9.15, recogieron sus pertenencias, salieron y chocaron.

Federico había sido papá hace menos de un año

Federico era el menor de tres hermanos. Se había mudado hace un tiempo largo con su familia a Paraná. “Los Echeverry vivían en Resistencia, Chaco, pero por un problema de salud de la mamá, eligieron irse a Entre Ríos. El papá falleció antes de la pandemia”, le contó a Infobae un amigo de la infancia del joven fallecido.

Y relató que la familia Federico está signada por la tragedia: “En 2001, Miguel, el mayor de los hermanos Echeverry, murió en un accidente de colectivo” . También contó que Sebastían, el hermano del medio, estaba viviendo en Alemania, y agregó: “No sé cómo hará esa madre ante lo que sucedió con Federico, incluso había sido papá hace menos de un año”.

Justamente, tras conocerse el hallazgo del cuerpo, Diego Bernachea, primo de Federico, lo despidió en sus redes sociales e hizo alusión al padre y al hermano mayor de la víctima del accidente naútico que fallecieron hace años: “Hasta siempre mi querido primo Federico Etcheverry! Dale un abrazo de mi parte al tío Lito y a Miguelito. Siempre estarán presente en mí y en toda la familia”.

Prefectura es parte de los operativos de búsqueda

En Facebook, los amigos de Federico también lo habían despedido: “QDEP, querido Federico Etcheverry. Tantos buenos recuerdos de esa adolescencia bien ñu metalera. Abrazo al cielo”, posteó Juan y Pablo escribió: “Otro adiós de esta madrugada tan triste. Buen viaje hermanito de mi alma. Federico Etcheverry ha partido. Mi pesame a toda su familia”.

El de Leo, en Instagram, tal vez fue el mensaje que más ha conmovido a los allegados al joven papá fallecido: “Federico era un alma indomable, encerrada en un cuerpo de una persona fiel, divertida, de buena semilla... Su historia de vida, como la de muchos, no fue tan feliz... Federico era lo que mostraba, no tenía grandes pasajes de hipocresía... Federico intentaba, luchaba contra su propia energía desbordante... Rezo y deseo que Fede no hayas sufrido, consciente de lo que implica ahogarse por no respetar a un gran amigo, el río ”.

Una de las fotos con la que lo recordaron en Facebook

