“Fuga de cerebros sin precedentes”: un informe de la TV suiza retrata la emigración argentina de jóvenes profesionales

La cadena pública de la televisión suiza, Radio Télévision Suisse (RTS), emitió un informe en el que expone el fenómeno de los cientos de jóvenes de clase de media que, año a año, deciden emigrar al exterior en busca de oportunidades.

Publicado en francés, el reporte de la emisora estatal expone como factores de la emigración “la falta de perspectivas, los salarios en constante caída ante la inflación, la inseguridad”, entre varias razones. El título de la pieza documental califica el problema como una “una fuga de cerebros sin precedentes”.

Según el trabajo realizado, la tendencia de los jóvenes argentinos “diplomados y profesionales” a salir del país y que “es similar” a la crisis económica de 2001, cuando miles de argentinos decidieron ir a probar suerte a Europa ante el colapso económico y el caos social.

La emisora recoge el testimonio de Alan di María, un especialista informático del conurbano bonaerense 33 años. El técnico relata que perdió la esperanza de que el país mejore y resolvió irse debido al impacto de la inflación en los ingresos, aún cuando logre un buen puesto laboral.

“Estudié seis años, tengo diez años de experiencia profesional en tecnología y hoy gano la mitad que un repartidor de bicicletas en Europa. No es sostenible”, señala el joven. “Hay un nuevo dicho entre los jóvenes argentinos que dice que la única salida es Ezeiza”, bromea.

Otras de las declaraciones que recupera el informe son las de Lucas, un abogado, y Marina, una bióloga. Padres de dos hijos, resolvieron emigrar a Madrid. “No me voy ni triste ni feliz, me voy enojado. No es exactamente como si me echaran del país, pero aquí no hay espacio para progresar, no hay un futuro real para mis hijos. Entonces es casi lo mismo”, sostuvo el joven.

Para la cadena pública, de acuerdo a la perspectiva editorial de su sitio web, la explicación tiene que ver con que “el país sigue envuelto en la crisis financiera con indicadores alarmantes: inflación del 50%, población viva del 40% bajo la línea de pobreza y un dólar que ahora vale 100 pesos”. Resalta, además, que Argentina está negociando -como en 2001- un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un “colosal préstamo” de 44.000 millones, firmado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.

En ese marco, la cadena televisiva destaca que, con casi 200 argentinos salen del país todos los días, surgió un “mercado de la emigración” a partir de la aparición de varias empresas que ayudan a los jóvenes profesionales y graduados para irse del país. Expone el caso de la firma “Cruzar el charco”, creada hace un año.

“En 2001 la gente que se iba estaba desesperada, en una emergencia total por empezar de cero. Hoy los que se quieren ir son profesionales, formados, gente que quiere proyectarse a futuro y que tiene los medios”, explica Carolina Barbero, empleada en la empresa.

El informe de la TV suiza circuló en las redes sociales en los últimos días, a partir de un posteo del ex embajador y semadpr Jorge Yoma, quien contó su caso familiar. Sus dos hijos también emigraron. “Ya me está cansando este asunto de ir a Ezeiza a despedir hijos. A ver si arreglamos este bendito país”, escribió junto a la fotos de dos de los dos jóvenes en el aeropuerto antes de emigrar.

Más allá del reporte, la idea de radicarse en el exterior tiene una importante penetración en los jóvenes de clase media y media-alta. Según el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de la UADE, la mitad de los jóvenes de este segmento (55%) han considerado viajar al exterior para radicarse, y 2 de cada 10 (20%) lo analizaron pero les pareció inviable. Solo un 25% descartó esa opción.

Esos resultados fueron elaborados por una encuesta online que realizó el INSOD entre octubre y noviembre de este año a 1179 personas de 32 años en promedio y de nivel socioeconómico medio-alto y alto, residentes en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.

Los últimos datos publicados por la ONU en 2019 indican que un millón de argentinos vive hoy en el exterior, es el 2,27% de la población del país, la mayoría en España, Estados Unidos, Italia, Chile y Paraguay.

