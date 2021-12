Coronavirus en Argentina: confirmaron 11.121 contagios, la cifra más alta desde el 12 de agosto

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles 22 de diciembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 11 muertes y 11.121 nuevos contagios de coronavirus. La última vez que se registró una cifra tan alta fue el 12 de agosto de 2021, con 13.5369 casos. Además, por cuarto día consecutivo, la positividad pasó el 10% recomendado por la OMS y fue del 16,4%.

Con estos datos, el país acumula un total de 5.415.501 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos fueron 116.964.

Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 27.221.412 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 55.039 casos positivos activos en todo el país y 5.243.498 recuperados. Del total de muertes reportadas hoy, 6 son hombres y 5 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron CABA, Córdoba, Jujuy y Salta, todas con 2.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 824 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,3% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,4%.

De los 11.121 nuevos contagios, 3.586 son de la provincia de Buenos Aires, 2.241 de la ciudad de Buenos Aires, 44 de Catamarca, 76 de Chaco, 27 de Chubut, 140 de Corrientes, 2.875 de Córdoba, 93 de Entre Ríos, 18 de Formosa, 56 de Jujuy, 33 de La Pampa, 20 de La Rioja, 155 de Mendoza, 59 de Misiones, 159 de Neuquén, 194 de Río Negro, 185 de Salta, 19 de San Juan, 61 de San Luis, 20 de Santa Cruz, 419 de Santa Fe, 59 de Santiago del Estero, 16 de Tierra del Fuego y 566 de Tucumán.

En este escenario se acercan las fiestas y las vacaciones de verano, además del normativa nacional, cada jurisdicción establece sus propias pautas sanitarias para el ingreso de turistas.

El pase sanitario a nivel nacional empezará a regir el sábado 1° de enero de 2022. Todas las personas mayores de 13 años de edad deberán acreditar el certificado de doble vacunación para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, entre ellas, asistir a locales bailables, discotecas que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se lleven a cabo en espacios cerrados, viajes grupales de estudiantes, de jubilados o grupales y eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Un dato importante: el esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.

Varias de las provincias, como se describirá a continuación, piden el Certificado Turismo: Se trata de un documento en el que se solicitan datos de estadía, tiempo en que se estará en el lugar, entre otros detalles, para poder realizar un seguimiento en caso de que alguna personas contraiga COVID-19.

Se puede obtener en este link: https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo

La PBA puso hoy en vigencia el llamado pase sanitario para contener el avance del coronavirus y fomentar la vacunación

Ante esta situación del pase sanitario, surgen algunas preguntas: si alguien no va a trabajar porque no quiso vacunarse, ¿debe el empleador pagarle el sueldo?

En ese marco, las cámaras del sector empresarial dijeron a Infobae que si bien el empleador está obligador a pagar el salario a los trabajadores que no estén vacunados y consecuentemente no tengan el pase sanitario que les permita ir a trabajar, el Gobierno debe reglamentar la medida dado que resulta “injusta” para el sector y que no está contemplada en la ley de Contrato de Trabajo.

En el caso bonaerense, desde ayer se exige el pase sanitario para acceder a centros culturales, gimnasios, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público.

Por otra parte y en sintonía con lo que ya manifestó en declaraciones previas, este miércoles Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, volvió a expresarse en contra de la implementación de un pase sanitario en el distrito con el objetivo de aplacar la curva de contagios de COVID-19, al considerar que “el beneficio de la medida no es significativo”.

“El pase sanitario en el mundo se utiliza para terminar de convencer para vacunarse”, analizó Quirós, en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio, sobre un pase sanitario que en la provincia de Buenos Aires ya rige desde este martes 21 de diciembre.

A su vez, la provincia de Catamarca analiza la idea de empezar a cobrarle el tratamiento a los pacientes con coronavirus que hayan decidido no vacunarse. Así lo aseguró el propio gobernador local, Raúl Jalil, quien además aclaró que se trata de una iniciativa propuesta por el sindicalismo catamarqueño.

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan y no se vacunen, deban pagar a través de la obra social”, comentó Jalil en declaraciones al programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos).

A propósito de cómo surgió la idea de cobrar el tratamiento, el gobernador contó: “Hoy un sindicalista me preguntaba qué posibilidad habría de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar”.

En ese sentido, Jalil insistió: “Fue una idea que hubo en una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar. Hay que convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar”.

Según detalló el gobernador catamarqueño, la provincia cuenta con un Hospital Monovalente “muy equipado”, en el que se atiende a todos los pacientes con coronavirus de forma gratuita, “tenga o no tenga obra social”.

Jalil también se refirió a la situación local respecto a la campaña de vacunación. “Ninguna vacuna la ha pagado el gobierno provincial. Todas las ha pagado el gobierno nacional. Tenemos a más del 90% de la población vacunada y eso es muy importante”, detalló.

