Catamarca evalúa cobrarle el tratamiento por COVID-19 a los no vacunados

La provincia de Catamarca analiza la idea de empezar a cobrarle el tratamiento a los pacientes con coronavirus que hayan decidido no vacunarse . Así lo aseguró el propio gobernador local, Raúl Jalil, quien además aclaró que se trata de una iniciativa propuesta por el sindicalismo catamarqueño.

“En Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan o no tengan obra social. Lo que vamos a evaluar es que los que tengan y no se vacunen, deban pagar a través de la obra social”, comentó Jalil en declaraciones al programa Pasaron Cosas (Radio Con Vos).

A propósito de cómo surgió la idea de cobrar el tratamiento, el gobernador contó: “Hoy un sindicalista me preguntaba qué posibilidad habría de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar”.

En ese sentido, Jalil insistió: “Fue una idea que hubo en una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar. Hay que convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar”.

Según detalló el gobernador catamarqueño, la provincia cuenta con un Hospital Monovalente “muy equipado”, en el que se atiende a todos los pacientes con coronavirus de forma gratuita, “tenga o no tenga obra social”.

Jalil también se refirió a la situación local respecto a la campaña de vacunación. “Ninguna vacuna la ha pagado el gobierno provincial. Todas las ha pagado el gobierno nacional. Tenemos a más del 90% de la población vacunada y eso es muy importante ”, detalló.

Jalil y el Presidente Alberto Fernández

Según el Monitor Público de Vacunación, en el país ya se realizaron 74.049.613 de aplicaciones. En Catamarca se distribuyeron 842.807. “Las personas que no están vacunadas, tienen tres veces más de posibilidades de ingresar y ocupar el sistema de salud”, advirtió el gobernador.

Jalil también se refirió al pase sanitario. `”Tenerlo es muy importante. Los privados, la gente que trabaja en los hoteles por ejemplo, también se tienen que hacer responsables del uso del pase sanitario. Los que más se ven afectados son los trabajadores de la sanidad”, comentó.

“La idea es que haya responsabilidad en el sector privado del control de la vacunación. Ya hay empresas internacionales que no permiten trabajar a los empleados que no estén vacunados”, completó.

Desde el surgimiento de la nueva variante del SARS-CoV-2, las mujeres y hombres de ciencia pusieron -una vez más- todo su esfuerzo en analizar si se trataba de una mutación que se propagara con más facilidad, cuál era la respuesta de las vacunas disponibles, y fundamentalmente si causaba cuadros más graves de la enfermedad.

En ese sentido, dos recientes estudios coincidieron en concluir que el riesgo de hospitalización en pacientes infectados con Ómicron es mucho menor que con el resto de las variantes.

En este escenario se acercan las fiestas y las vacaciones de verano, además del normativa nacional, cada jurisdicción establece sus propias pautas sanitarias para el ingreso de turistas.

El pase sanitario a nivel nacional empezará a regir el sábado 1° de enero de 2022. Todas las personas mayores de 13 años de edad deberán acreditar el certificado de doble vacunación para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, entre ellas, asistir a locales bailables, discotecas que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se lleven a cabo en espacios cerrados, viajes grupales de estudiantes, de jubilados o grupales y eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

