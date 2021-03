Un año con hoteles para pacientes con COVID en la Ciudad: las historias de los que lloraron a solas su aislamiento

Uno de los hoteles de la Ciudad acondicionados para los repatriados que debían hacer la cuarentena lejos de sus domicilios. (Prensa GCBA)

La noche del jueves 19 de marzo del 2020 no fue una más. La noticia de la llegada de un barco proveniente de Uruguay con un joven que había dado positivo al test de coronavirus tuvo una respuesta inmediata cuando se puso en marcha un plan para recibir a los repatriados en forma directa desde las terminales aeroportuarias con el objetivo de evitar el contagio masivo de toda la comunidad.

El ritmo frenético de la pandemia incrementó la demanda de camas exponencialmente y en tiempo récord se pusieron en marcha los primeros 11 hoteles; con el incremento de los casos, esa cantidad se elevó a 50 en solo 112 días. Así, el Gobierno de la Ciudad habilitó un hotel cada 2 días, en promedio, con adaptaciones que responden a condiciones de bioseguridad, personal capacitado y presto a dar servicio a los contagiados durante las 24 horas.

A un año de esa primera experiencia, las autoridades mantienen aún activa esta estrategia que se adapta en forma permanente. “Tenemos muchas situaciones que contemplar desde el Estado, entre ellas, que hay familias que no pueden aislarse en sus hogares por diferentes motivos y sabemos que este recurso ha sido muy efectivo para evitar contagios”, afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, funcionario a cargo del operativo hoteles.

Los hoteles surgieron como espacios para alojar a los repatriados residentes de la Ciudad cuando se desató la pandemia. (Prensa GCBA)

Actualmente, “tenemos seis hoteles activos por los que pasan unos 600 vecinos semanalmente y estamos atentos a la evolución de la curva de contagios para poder ofrecer contención a quienes lo necesitan y combatir la enfermedad”, agregó el funcionario.

Esa estrategia de aislamiento implementada para casos sospechosos o confirmados en hoteles es considerada “fundamental para combatir el Covid-19″ por la Ciudad. “

Según Gabriel Alejo González Villa Monte, médico cardiólogo y director general de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, “el dispositivo de hoteles significó un gran desafío” ya que se trataba de desafío “totalmente innovador” que se implementaba por primera vez en el país y en muchos otros lugares de Latinoamérica. Además, “porque cumple dos objetivos: aislar los casos sospechosos o positivos para reducir la circulación del virus en la comunidad y liberar camas en hospitales; es decir, permite un uso eficiente de los recursos hospitalarios”, explicó quien coordina la asistencia sanitaria y es el referente del Ministerio de Salud en el operativo de hoteles desde finales de marzo.

Los hoteles fueron un factor decisivo para evitar los contagios al permitir aislar a los vecinos contagiados, ya alojaron a más de 73 mil personas. (Prensa GCBA)

“Todavía estamos viendo la película. Hasta ahora hemos podido aislar, sin eventos adversos graves y brindando una contención de calidad, a más de 70 mil personas. Si tenemos en cuenta que muchas de ellas no podía transitar la enfermedad en sus hogares debido a sus condiciones habitacionales o por convivir con otras personas de riesgo, podemos inferir que el número de contagios o daño social podría haber sido mayor”, aseguró el funcionario.

Actualmente, la Ciudad mantiene ambas modalidades de alojamiento y prácticamente el 100% de los casos corresponde a vecinos con contagio comunitario y existe disponibilidad para alojar a repatriados que al testearse den positivos. “La pandemia nos obliga a tener la máxima flexibilidad posible, necesitamos adaptarnos todo el tiempo a la demanda que se modifica día a día. En ese sentido, tenemos personal voluntario en reserva, en caso de que sea necesario habilitar un nuevo hotel dentro de las 48 horas”, explicó Carrillo.

La cuarentena en los hoteles de la Ciudad, en primera persona

Ariadna tiene 20 años, está estudiando para el profesorado de educación física y es vegetariana. Laura tiene 50, es profesora en audición, voz y lenguaje y tiene un comercio en Palermo junto a su hermana gemela, María del Carmen. Ambas tienen, por lo menos, tres cosas en común: ambas tuvieron Covid19 con síntomas leves; viven con sus padres que son personas de riesgo y para asegurarse de no contagiarlos eligieron transitar la enfermedad en el hotel Ibis Obelisco.

Actualmente, la Ciudad mantiene modalidades de alojamiento y prácticamente el 100% de los casos corresponde a vecinos con contagio comunitario y existe disponibilidad para alojar a repatriados que al testearse den positivos. (Prensa GCBA)

“La estrategia de hoteles que adoptó la Ciudad me ayudó porque yo vivo con mis padres. Estaba bastante preocupada porque ellos son personas de riesgo y que me hayan ofrecido la opción de ir al hotel me dio cierto alivio. Me relajé un poco. De esa forma me aseguraba de no contagiar a mis padres”, recordó Ariadna, que vive en Villa Soldati y pasó la mayor parte de su estadía en el Ibis estudiando para un examen del profesorado.

Aún recuerda la vista que tenía desde su habitación. “La ventana daba hacia el Palacio Barolo, los atardeceres increíbles que miré desde esa ventana no tienen precio. Me generaba una sensación de tranquilidad. Además, me ofrecieron una pava eléctrica y eso me encantó porque soy fanática del mate. ¡Fue glorioso!”, relata.

Otra de las que tuvo que hacer la cuarentena en uno de los hoteles acondicionados a tal fin es Laura, que disfruta mucho caminar y suele unir su domicilio, en Congreso, con el local que tiene en Palermo. Compartió su experiencia: “La pasé muy bien en el hotel, la estadía fue llevadera. Por supuesto que me hubiese gustado conocer el hotel en otra circunstancias, pero aún así la comida, la habitación, la atención fueron excelentes”.

“La pandemia nos obliga a tener la máxima flexibilidad posible, necesitamos adaptarnos todo el tiempo a la demanda que se modifica día a día. En ese sentido, tenemos personal voluntario en reserva, en caso de que sea necesario habilitar un nuevo hotel dentro de las 48 horas”, explicó Carrillo. (Prensa GCBA)

Para ella, “es estupenda esta posibilidad ya que le permite a las personas estar aisladas y transitar la enfermedad de una forma un poco más amena. Me sentí muy contenida. El recuerdo que me llevo es el de las personas que trabajan en el hotel: los médicos, los enfermeros, el personal de recepción, los empleados y, por sobre todo, los voluntarios que son los que se llevan los laureles porque lo hacen incondicionalmente y ponen el cuerpo y el alma”.

Los voluntarios de los que habla Laura pertenecen a diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad que antes de la pandemia cumplían funciones específicas y luego pasaron a integrar el cuerpo de personal disponible para todas las tareas que permiten el funcionamiento de los hoteles y todos los dispositivos de combate contra el covid como, por ejemplo, los vacunatorios, los centros de testeos, la central de reservas que verifica la asignación camas, entre otros.

Uno de los voluntarios es Johann Belisario Acevedo, de la Dirección de Arbolado de la Ciudad, que estuvo desde el primer día y explica cuál es la tarea que realizan: “Cuando comenzaron los operativos en los barrios de la Ciudad y a los hoteles llegaban grupos familiares enteros, en uno de éstos había camas en un depósito y si poníamos más camas en las habitaciones podíamos alojar, por ejemplo, a una madre con sus hijos menores de edad. Entonces nos tocó, básicamente, subir las camas y los colchones a cada una de las habitaciones”, recordó el abogado de 30 años.

La Ciudad puso a disposición del sistema sanitario a un grupo de voluntarios, todos pertenecen a diferentes áreas del Gobierno porteño. (Prensa GCBA)

En un ex comedor que devino en depósito, había 80 camas individuales con sus colchones. Johann y tres compañeros las cargaron en un ascensor para repartirlas en cada una de las habitaciones de los 12 pisos que tiene el hotel. A ellos se sumando personas de otros equipos, incluso, la gerenta del hotel y pudieron terminar la labor en cuatro horas. “Por esos días, los contagios estaban subiendo en la Ciudad y teníamos que terminar lo más pronto posible. Para la noche, ese hotel logró abrir sus puertas con 80 camas más” , contó.

Quien también compartió su experiencia es José Seguí, asesor del Ministerio de Gobierno que desde el 24 de marzo del 2020 participa en el operativo de hoteles y, para asegurarse de que los hoteles a su cargo funcionasen al 100% llegó a mudarse a uno de ellos, el Luxor. El lugar se convirtió en su nueva casa y el equipo con el que compartió las 24 horas de los 7 días de la semana por meses, una segunda familia.

Conmovido, recordó un día especial. El 2 de agosto de 2020, la esposa de un paciente con síntomas leves alojado en el Luxor lo llamó para darle la peor noticia: su papá, que estaba internado en un hospital con un cuadro agudo de Covid19, había fallecido. “Enterarte que tu papá falleció, no poder velarlo, no poder darle el último adiós. La soledad de esta pandemia, de este virus que la gente ha tenido que transitar sola, es tremenda” , afirmó y dijo que el equipo del hotel no podía quedarse de manos cruzadas.

Los voluntarios cumplen tareas que permiten el funcionamiento de los hoteles y todos los dispositivos de combate contra el covid como, por ejemplo, los vacunatorios, los centros de testeos, la central de reservas que verifica la asignación camas, entre otros. (Prensa GCBA)

Entre todos decidieron comprarle chocolates y escribirle, cada uno, mensajes en papeles de colores. Pusieron todo en una bolsa y, rompiendo un poco el protocolo, José subió a llevársela. “No podía permitir como jefe de hotel no ser yo quien le llevase los chocolates a la puerta de la habitación. No lo vi, solo lo sentí llorar del otro lado de la puerta. Me vi reflejado en la persona que estaba ahí porque mi papá falleció cuando tenía 7 meses y toda mi adolescencia la transité llorando solo en las noches. Fue una historia que me atravesó desde lo personal”, explicó el funcionario que reconoció que, pese a que todo fue fuerte también “fue muy gratificante a la vez porque esa soledad era solo física, del otro lado de la puerta había un gran equipo humano conteniéndolo”.

Otro de los voluntarios que contó su experiencia es Luciano Wortley, director General de Relaciones con la Comunidad, que estuvo desde el inicio del operativo de hoteles. “Creo que como gobierno aprendimos que somos un solo equipo. Desde el operativo de hoteles constantemente estamos trabajando con equipos de seguridad, de salud, logísticos, con la dirección de la mujer, con desarrollo humano. Somos un solo equipo trabajando con un objetivo claro que es tratar de superar esta situación traumática que nos tocó vivir. Somos servidores públicos y tenemos la responsabilidad de estar al frente en situaciones como esta pandemia. No solo en el operativo de hoteles sino en cada una de las acciones que se llevan adelante: concientización, vacunatorios, el seguimiento de contactos. En todo somos un solo equipo y tenemos que estar al frente siempre”, aseguró.

Emocionada por sus vivencias, Florencia Valía, directora general de Espacios Verdes y Arbolado y otra de las voluntarias en hoteles dijo: “Es sorprendente lo que es capaz de lograr un grupo de personas con verdadera vocación de servidores públicos, entregándose con tanta pasión, trabajando por un objetivo común, los resultados que se logran de la sinergia de más de 2000 personas que no se conocían entre sí, la solidaridad genuina”.

“Tenemos la sensación de que con esta acción se ha cambiado la historia. A un año de haber iniciado el operativo la satisfacción de haber ayudado a que más de 70.000 personas vuelvan recuperadas a sus casas es sumamente gratificante”, finalizó Valía.

