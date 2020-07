Estar en el hotel no lo eximió de dar un examen. “Nosotros hacemos cursos de capacitación a través de los cuales logramos ascensos, justo me tocó un parcial antes de ayer, cuando estaba en el hotel y gracias a que unos compañeros que me prestaron una compu y que tenía internet en la habitación, pude dar el parcial y aprobé. Tengo otro pasado mañana”, cuenta ya desde su casa. Y agrega: “Es muy importante que el contacto estrecho sea hisopado como hicieron conmigo. Yo soy un claro ejemplo de eso porque no tuve casi ningún síntoma, sólo una leve cefalea, al tercer día recién del contacto estrecho. Pero a mi me hisoparon antes y gracias a eso, me aisle de mi familia por una semana”.