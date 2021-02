Comenzó el paro en todas las líneas del subte por una protesta de metrodelegados

La medida de fuerza rige entre las 6 y las 9 de la mañana

Desde las 6 de la mañana el servicio de las líneas de subte y el premetro se encuentra paralizado debido a una medida de fuerza gremial. El corte durará tres horas.

La medida fue anunciada ayer a la tarde por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP). “Denunciamos la actitud ilegal e irresponsable tomada por la empresa Metrovías, que sancionó a trabajadores mayores de 60 años, que integran los grupos de riesgo, luego de haberlos intimidado y presionado para retomar sus tareas habituales”, justificaron los metrodelegados en un comunicado en el que oficializaron la “medida de autodefensa de nuestros derechos” para esta primera hora de la mañana.

“Dicha medida, en resguardo de la salud y la vida de nuestros compañeros, consistirá en la paralización total de las seis líneas de subte y el premetro entre las 6 y las 9 de la mañana” , explicaron antes del cese de actividad.

Según AGTSyP, entre sus trabajadores hubo 330 infectados y seis víctimas fatales por COVID-19. Entre los fallecidos, tres corresponden a mayores de 60 años. “Esta cifra representa casi un 10% del total de trabajadores, muy superior al promedio de la Ciudad de Buenos Aires, donde los casos positivos alcanzaron al 3% de la población”, agregaron en relación al porcentaje de positividad entre empleados del subte y el premetro.

El gremio declaró el “estado de alerta” luego de que Metrovías avanzara con la intención de “imponer la obligatoriedad de concurrencia a sus puestos habituales” a personas mayores de 60 años: “Esta situación se agrava, si consideramos que los grupos de más de 60 años, justamente aquellos que está convocando Metrovías de manera ilegal, tienen un índice de letalidad del 5,65%”. Por ello, desde el sindicato acusaron a la empresa de intentar “romper la paz social y provocar un conflicto”.

“Lamentando tener que llevar adelante esta medida y pidiendo disculpas a quienes se vean afectados, llamamos a la reflexión a Metrovías y al gobierno de la Ciudad sobre la actitud ilegal que están tomando y el riesgo de vida al que pretenden exponer a nuestros compañeros”, concluyó el comunicado.

Por la pandemia y oponiéndose al Poder Ejecutivo porteño, semanas atrás los metrodelegados se manifestaron en contra del regreso de las clases presenciales y advirtieron que “habilitar el subte en medio de la segunda ola sería criminal”. Su secretario general, Roberto Pianelli, le pidió al Gobierno que no tome la decisión “de habilitar a todo el mundo”. Y cargo contra la ministra de Educación Soledad Acuña, quien “decía que los chicos pueden ir al colegio en bicicleta”. “Es un bochorno. Va a ser todo una discusión. Teóricamente, los alumnos no podrían viajar en transporte público porque son no esenciales“, había manifestado Pianelli.

“Si permitís que los alumnos viajen en subte, se acabó el subte para esenciales. La demanda del subte la conocemos. Si lo habilitás, va repleto. Hoy no va repleto porque es sólo para esenciales“, señaló el dirigente, que agregó: “En las horas de ingreso y egreso de chicos al colegio, viajan muchísimos alumnos”.

Seguí leyendo:

Coronavirus en Argentina: confirmaron 177 muertes y 9.695 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Cómo es el nuevo protocolo que presentó la Ciudad de Buenos Aires para la vuelta a las clases presenciales