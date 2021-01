Habló Celeste Ruíz Díaz, una de las concejalas detenidas en Formosa: “En la comisaría sufrí agresión física, tengo lesiones”

La concejala Celeste Ruíz Díaz al ser liberada

Celeste Ruíz Díaz, una de las dos concejalas que estuvieron detenidas por manifestarse frente a una escuela en Formosa capital, habló con Infobae tras ser liberada y contó que durante la hora y media que estuvo privada de su libertad en la comisaría sufrió lesiones de parte de las fuerzas de seguridad . “Tenemos que seguir dando pelea y seguramente, más temprano que tarde, vamos a tener una Formosa libre y democrática”, señaló.

Esta tarde Ruíz Díaz, de la Unión Cívica Radical, y la concejala Gabriela Neme, enrolada en el peronismo disidente, se acercaron junto a 20 personas aproximadamente a la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa para reclamar por la situación de un grupo de individuos que son obligados a realizar el aislamiento en esa institución a pesar de haber dado negativo de coronavirus. Durante la protesta se presentaron varios agentes de la Policía de la provincia y arrestaron a las dirigentes.

“En Formosa venimos realizando denuncias por las medidas sanitarias arbitrarias que toma el gobierno de Insfrán, que son claras violaciones a los derechos humanos de los formoseños. A la tarde fuimos a la Escuela N° 18, que está funcionando como centro de aislamiento, y en donde hay unas 10 personas que tienen tres hisopados negativos y hace más de 20 días que no los largan. Se supone que con tres hisopados negativos y después de 14 días te tienen que largar, y no les daban ninguna explicación”, relató Ruíz Díaz en diálogo con este medio.

Según su declaración, tanto ella como los manifestantes llevaban sus barbijos puestos y respetaban el distanciamiento social. Pero como la ciudad de Formosa -al igual que Florinda y dos departamentos de la provincia- se encuentran en Fase 1, se hicieron presentes oficiales de la Policía para pedirles que se retiraran del lugar.

La manifestación de las concejalas en Formosa

“No era una movilización masiva, éramos pocos y todos protestábamos de manera pacífica, pero cortaron la calle y cayeron con siete camionetas 4x4, montaron todo un circo… Yo no quise dejar solas a las otras personas porque ya sabemos la violencia y arbitrariedad con la que se maneja el gobierno de Insfrán”, contó la concejala.

Sobre el momento en el que fue detenida, manifestó: “La oficial a cargo del operativo me dijo que me tenía que retirar porque no podía estar allí. Le dije que estaban equivocados porque estaba en la vía pública, además había distanciamiento social y todos teníamos barbijo. Ella me dijo que estaba violando el ASPO, por lo que le comenté que soy personal esencial y que tenía el permiso reglamentario para circular. Pero no me pidió que se lo exhibiera y me dijo que si no me retiraba en cinco minutos me iba a detener. A los cinco minutos me metieron en un patrullero y me llevaron a la Comisaría 1ª ”.

Así detenían a la concejala y abogada Gabriela Neme

“Nunca me dijeron por qué me llevaban. Me tuvieron un buen rato detenida. Me quisieron sacar el teléfono pero yo les dije que nadie me notificó que estaba incomunicada. Así que me lo dijeron verbalmente pero a mí no me servía eso, me tenían que notificar. Después, ejerciendo la violencia física, me lo sacaron. Siempre tuve las esposas puestas y en un momento tuvo que venir la médica forense, que constató las lesiones que tengo en el cuerpo. Tengo lesiones en la espalda y las muñecas por los empujones que me dieron. Ejercieron la coacción de una manera simbólica demasiado fuerte y después la agresión física ”, aseguró.

Fue liberada cerca de una hora y media después de haber ingresado, ante un grupo de personas que se agolpó en la puerta de la comisaría para pedir por la libertad de las concejalas, quienes nunca estuvieron juntas dentro de la dependencia policial.

Celeste Ruíz Díaz fue liberada aproximadamente una hora y media después de haber sido detenida

Para ella, no es casualidad que las hayan detenido a las dos, ya que en el último tiempo se han manifestado públicamente en contra de las medidas que viene tomando el gobierno de Insfrán contra la pandemia. “Tuve un cruce muy importante con el ministro de Seguridad (Jorge Abel González) hace un par de días, y me manifesté en contra del Gobernador, así que no nos tiene que sorprender. Además, no se respetan los fueros parlamentarios y te detienen igual”, señaló.

A pesar de todo, la concejala intentó destacar un aspecto positivo de todo lo sucedido: “Agradezco el acompañamiento de la gente, que de manera espontánea, cuando empezó a circular la noticia, se acercó a la comisaría. Hay que decirles a los formoseños que no se asusten. Esto lo hacen para amedrentarlos, y si nos da miedo nos van a ganar. Son los últimos tiempos del régimen de Gildo Insfrán, así que tenemos que seguir dándole pelea y seguramente, más temprano que tarde, vamos a ver una Formosa libre y democrática”.

