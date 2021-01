Duras críticas de la oposición por las detenciones de las concejalas en Formosa: “La situación es inaudita en democracia”

Vecinos formoseños se autoconvocaron en la puerta de la Comisaría 1ª para reclamar la liberación de las concejalas

Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, quienes habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de Formosa, fueron detenidas este jueves por la tarde durante más de una hora. Las funcionarias opositoras se manifestaban pacíficamente en la puerta de la Escuela N° 18 de la capital provincial junto a otros vecinos, cuando varios agentes las esposaron y las trasladaron a la Comisaría 1ª.

El reclamo estaba motivado por la situación de 19 personas, que son obligadas a realizar el aislamiento frente el coronavirus en ese colegio, a pesar de haber dado negativo en sus tests. El hecho despertó el repudio de los referentes opositores, que calificaron las detenciones como “inauditas en democracia” y las consideraron “un capítulo más de todos los excesos que se cometen desde 1995″, año en que Insfrán asumió como mandatario provincial.

“La situación por la que atraviesa Formosa es inaudita en democracia. Se están violando los derechos humanos básicos y lo más grave es que lo perpetra un gobernador ‘ejemplar’ para Alberto Fernández” , expresó Alfredo Cornejo, en diálogo con Infobae. “Estoy esperando ansioso la posición del gobierno ante este atropello. ¿Qué dice el ministro Wado de Pedro? El silencio oficial es de una complicidad alarmante”, agregó el diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical.

En tanto, Luis Naidenoff afirmó a este medio: “La sensación generalizada de la sociedad es de enorme tristeza, porque el gobierno insiste en prácticas antidemocráticas. Y en ese caso la orden del poder político fue privar de la libertad a dos concejalas de la ciudad. Cualquier similitud con una dictadura democrática creo que se queda corta con lo que hoy se vivió acá. Cuando se profundiza la cultura antidemocrática... Esto es un estado de sitio potenciado” .

El senador nacional por Formosa Luis Naidenoff estuvo presente cuando liberaron a las concejalas Neme y Ruíz Díaz

Por su parte, Waldo Wolff señaló a Infobae: “Lo que vivimos hoy es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa desde 1995, año en que Insfrán asumió la gobernación, armando un régimen sin alternancia que promueve la opresión sobre todo el que piense distinto”.

“Preocupa la detención, preocupan las vejaciones a los formoseños durante la cuarentena, preocupa la falta de democracia. Pero lo que más preocupa es que el Presidente considera a Formosa el modelo de país a seguir. No extraña de un Gobierno que no condena a Venezuela, donde el informe Bachelet dio testimonio de miles de ejecutados por su gobierno. Pero la ciudadanía que abraza los valores del republicanismo unida no va a permitir que se sigan avasallando libertades”, completó el integrante del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja.

El momento de la liberación de Gabriela Neme, en la puerta de la Comisaría 1ª

Otro de los que expresó su repudio en dichos a Infobae fue Álvaro de Lamadrid: “En Formosa , Insfrán es el Estado y este se ha colocado por fuera de la ley. Es un rey déspota sin control. Los formoseños, la sociedad en pleno y los wichis, lo padecen hace años. Naty Petrosino que va a El Divisadero en Formosa hace 30 años a la selva a ayudar a los pueblos originarios también fue apresada como las concejales. El amedrentamiento busca que la sociedad se someta, no denuncie y se rinda. Los formoseños luchan. Se cuidan de su gobierno, en vez de que este los cuide a ellos. El poder absoluto de Insfrán como el que se exhibe también es el fracaso de la política”.

Asimismo, la diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba) advirtió que “el gobierno nacional es responsable junto a Gildo Insfrán por permitir este avasallamiento”. “En momentos en que organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen a Formosa que sus medidas para combatir la pandemia respeten derechos básicos se redobla la apuesta y se detiene a voces de la oposición. ¡La Constitución no está en cuarentena!” , apuntó.

La legisladora remarcó también que “las acciones llevadas adelante con el objeto de disminuir la propagación del COVID 19 no pueden poner en tensión los derechos de los ciudadanos garantizados por la Constitución” e insistió en que “la racionalidad de las decisiones es fundamental”. “La pandemia de coronavirus no puede ser un pretexto para que los gobiernos violen sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El presidente Alberto Fernández y el gobernador Insfrán tienen que parar esta locura. ¡Basta de tanto oscurantismo!”, concluyó.

El momento en que la policía se llevó esposada a Gabriela Neme, cuando se estaba manifestando pacíficamente

Neme había denunciado formalmente el sábado pasado a Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos, después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Según señaló Neme a Infobae, en el centro de atención sanitaria no solo se encuentran pacientes con COVID-19, sino también personas que aún no recibieron el resultado de su hisopado. La letrada, que se comunicó con personas que se encuentran en el lugar, asegura que casi no hay distanciamiento entre sanos y contagiados y que hasta comparten el mismo baño.

Seguí leyendo

Denunciaron hacinamiento y “condiciones inhumanas” en un centro de atención de coronavirus en Formosa: qué explicaron desde el gobierno provincial

Luis Naidenoff: “En Formosa nadie va a querer hisoparse por temor a quedar privado de su libertad”

Formosa: denunciaron violencia estatal contra miembros de comunidades wichis que intentaban cobrar subsidios provinciales