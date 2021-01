“Les voy a enseñar a que se interesen por el otro”: el pedido de un policía al ver pasajeros sin barbijo en el tren Sarmiento

Un oficial de la policía Federal manifestó su indignación al ver pasajeros sin barbijo en el tren Sarmiento (Foto: NA)

A pesar del marcado aumento de casos en todo el país, hay un relajamiento generalizado en lo que respecta a las medidas para prevenir el contagio de coronavirus. Es un hecho que está a la vista: se puede apreciar en las concurridas playas de la Costa, las fiestas clandestinas y en el transporte público. En esa línea, un oficial de la policía Federal fue grabado en el tren mientras manifestaba su indignación al ver que había personas sin barbijo.

El policía, cuya identidad se desconoce hasta el momento, estaba cumpliendo sus funciones en una formación del Ferrocarril Sarmiento cuando notó que había personas sin barbijo y otras que no lo tenían puesto de la manera correcta. Por ese motivo, les pidió que se lo colocaran y aprovechó la ocasión para realizar un discurso de concientización en este momento tan difícil para el sistema sanitario del país. Un pasajero del tren sacó su celular, grabó el momento y lo publicó en sus redes sociales. La grabación no tardó en viralizarse.

“Por favor les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. A la persona que no lo tenga colocado la voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea. Siempre dicen que nada de discriminación… Sea mujer, sea hombre, no me interesa a mí. Porque si a esa persona que le digo que se coloque el barbijo no lo hace y no le interesa el otro, le voy a enseñar a que se interesa por el otro. Así que por favor empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando”, dijo el oficial, ante la mirada atenta de algunas personas y la indiferencia de otras.

El discurso de un policía de la Federal al ver personas sin barbijo en el tren

En ese momento, un vendedor ambulante pasó por la formación, vociferando los productos que estaba ofreciendo. El oficial, ávido de hacer llegar su mensaje, le pidió que no lo interrumpiera y continuó con su discurso: “ Empiecen a mostrar colaboración, especialmente en el transporte público, que es el peor lugar de contagio. A ver si lo entienden… Esto que estoy haciendo no lo tendría que hacer, va más allá de mis funciones. Es más, cuando subo a las formaciones hasta abro las ventanas: ustedes tienen calor, no pueden respirar y no las abren”.

“Se van a acordar de mí y espero que en un mes o un mes y pico no empiece a llegar la ola -señaló-. Especialmente para los jóvenes: no vayan a cualquier lado, piensen en sus padres, sus abuelos. Se van a divertir dos minutos y después van a terminar, con mucha suerte, en un hospital con un respirador artificial. ¿Pero piensan que se van a salvar? El respirador artificial, el tubo, los destruye por dentro. Así que por favor tomen conciencia de lo que está pasando”.

Finalmente, le hizo señas al vendedor ambulante para que continuara con su trabajo y la formación se puso en marcha otra vez. De fondo se escucharon algunos aplausos en apoyo al oficial.

En la Ciudad de Buenos Aires se detectaron 1.522 casos nuevos y 24 muertos por coronavirus el martes; un incremento de casos que va en sintonía con lo que sucede a nivel nacional, que ayer registró un total de 13.783 nuevos contagios y 194 muertes. De esta manera, desde que comenzó la pandemia se produjeron 44.848 fallecimientos y el total de infectados es de 1.744.704.

