“Juli”, el emotivo spot que busca generar conciencia sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Campaña por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Cada 3 de diciembre, en el mundo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La fecha fue declarada en 1992 por la Asamblea de las Naciones Unidas y su objetivo es contundente: promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.

A pesar de la definición, incluida en la descripción expuesta por la ONU, la falta de inclusión social y laboral sigue siendo una de las principales problemáticas que sufre este grupo. Para reflejarlo la Fundación Discar ideó un spot que tiene a un joven con síndrome de Down como protagonista.

En las imágenes se observa a Juli, un empleado de McDonald’s que es llamado por su supervisora para advertirle que un nuevo compañero ingresaría en la sucursal. Es él quien recibe la tarea de acompañarlo y enseñarle las labores imprescindibles del trabajo. La campaña busca invertir los roles y que la mínima inserción dispuesta en el mercado para este grupo sea reflejada desde otra mirada.

Desde Arcos Dorados revelaron que son más 100 las personas con discapacidades que trabajan en sus locales. Una de ellas es María Soledad Visco, quien también tiene síndrome de Down y comenzó a trabajar en la empresa en 2017.

María Soledad Visco tiene 37 años y trabaja en McDonald's desde 2017

“ Lo más importante de tener un trabajo es para ganar mi dinero, pagar mis cuentas, ayudar en casa. Y no pedir a mi familia. Yo vivo en capital con mi mamá. Antes vivía en Polvorines, pero nos mudamos. Tengo dos hermanos y dos hermanas pero no viven con nosotras. También tengo un novio desde mayo pero no vive conmigo”, contó la mujer de 37 años a Infobae.

Desde aquel año integra el seleccionado argentino femenino de hockey inclusivo, en donde además es la capitana del equipo. También estudia modelaje con Anamá Ferreyra, en donde le falta poco para finalizar y obtener su certificado.

“Para mí es un gran logro tener trabajo. Me acuerdo el primer día que entré: me sentí muy bien por poder compartir el día con otros chicos. No sentí miedo ni nervios, estaba preparada. Soy responsable y no me gusta llegar tarde para no perder el presentismo y en ese entonces llegaba mucho antes de la hora. Fui mejorando con mis gerentes y mi orientador laboral. Soy organizada, prolija, buena compañera, conversadora”, agregó.

Pablo Poncini es creativo publicitario y CEO de TBWA, la agencia que llevó a cabo el guión y la filmación del video. Padre de un joven de 20 años con síndrome de Down, en 2013 realizó una campaña inclusiva que derivó en un cortometraje (Las mil millas de Luca) que tuvo un gran impacto internacional.

“A la empresa le interesó que el spot brindara un servicio, es por eso que al final no aparece el logo de la marca y sí de las ONG’s. Se hacían muchas cosas sobre discapacidad lastimosas, con golpes bajos. Y la verdad es que yo siempre vi todo de una manera más ambiciosa. Yo quiero que a mi hijo lo vean como a un igual, que lo incluyan en el colegio, en el trabajo. Manejamos el tema con frescura, humor. El spot llega y dice algo. Y no pide permiso. Lo que buscamos es naturalizar la situación de la inclusión. Las cosas fueron cambiando pero esperamos que cambien mucho más con este tipo de mensajes”, destacó Poncini a Infobae.

El spot, dirigido por Augusto Giménez Zapiola, contó con el apoyo de diversas ONGs especializadas en la temática de personas con capacidades diferentes como CILSA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), La Usina y Centro Claudina Thèvenet.

Discar también lleva a cabo diversas actividades artísticas en la que se destaca el teatro, lugar en el que participan decenas de hombres y mujeres. “Es una producción audiovisual inclusiva y tiene como eje la accesibilidad en sus contenidos. Buscamos que en nuestras producciones participen personas con y sin discapacidad. El desafío con el que nos encontramos es seguir produciendo y acompañando a los jóvenes para que sus voces puedan llegar al espacio público”, explicó a Infobae Jorge Billordo, director del espacio.

La obra, llamada Gualterio (participarán Flavia Palmiero, Joaquín Furriel y Miguel Ángel Rodríguez), se desarrollará el sábado 19 de diciembre vía streaming a partir de las 20. “Participar en ella fue una experiencia interesantísima. De ella me quedaron amigos, mensajes profundos de integración, crecí intelectualmente, sentí al público y fue un proyecto en común que se concretó. Expresar pensamientos actuales en la sociedad y toda una acción social y de entretenimiento muy movilizante para todos”, expresó Soledad, una de las actrices de la obra, a este medio.

Infobae también se contactó con Appyce (Asociación de propietarios de Pizzerias y Casas de Empanadas de la República Argentina), quienes brindan -a través de su escuela- carreras, cursos y capacitaciones para personas con discapacidad.

Mateo Kawaguchi fue la primera persona con síndrome de Down que participó del Campeonato Mundial de la Pizza

Con el apoyo de la institución se desarrolla “Amasando Prejuicios”, un programa de charlas en donde Mateo Kawaguchi, maestro pizzero y uno de los creadores del proyecto, elabora pizzas a la vista de los presentes y cuenta su experiencia. Mateo es uno de los fundadores de “Los Perejiles”, un grupo de cuatro jóvenes con síndrome de Down que idearon un proyecto gastronómico de catering de pizzas que idearon hace algunos años para hacerle frente a la crisis económica.

En 2017, Mateo viajó a Italia para participar en el Campeonato Mundial de la Pizza. Fue la primera persona con síndrome de Down que peleó por dicho título. En la ciudad de Parma obtuvo el cuarto puesto en la categoría “in teglia” (al molde).

