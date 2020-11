La historia detrás del retrato de Maradona en la Plaza de Mayo: “Es mi regalo para el Diego, la vida ya no tiene sentido sin él”

La Plaza de Mayo amaneció este jueves con un enorme retrato de Maradona sobre el suelo (Thomas Khazki)

Esta mañana, cerca de las 6, cuando la gente comenzó a llegar y formar fila para despedir los restos de Diego Armando Maradona en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada, se encontró en plena Plaza de Mayo, justo detrás de la pirámide y frente al mástil con la bandera argentina, con un enorme retrato del ídolo pintado sobre el suelo.

La obra es de “Fantasma”, un artista de 47 años oriundo del barrio de Villa Luján, que ayer cerca de las 22 llegó con la tristeza de la noticia y un par de baldes de pintura para hacerle un homenaje al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

"Fantasma", el autor de la obra, tiene 47 años, es hincha de Independiente y es oriundo de Avellaneda (Maximiliano Luna)

Enseguida surgió el primer inconveniente: la pintura que habían llevado era sintética en vez de látex, que era la que necesitaban, que es lavable, y tuvieron que esperar que trajeran otras para poder empezar.

Pasadas las 7 de la mañana, más 9 horas después y con la obra ya terminada, Fantasma sigue parado sobre al retrato, como un custodio, con una bandera argentina que flamea de un lado a otro y su ropa llena de pintura ante la vista de los miles de fanáticos que se forman y avanzan a paso firme con flores y camisetas para dejar junto al féretro.

La imagen de Diego Maradona detás de la pirámide de Plaza de Mayo (Thomas Khazki)

“Ayer sentí lo que sentí cuando se me murió mi viejo: dolor. Eso sentí. Como cuando se te muere alguien querido, no lo puedo explicar” , dice a Infobae el autor del retrato, que el pasado 27 de octubre también se acercó a la plaza junto a un grupo de jóvenes para pintar la cara del ex presidente Néstor Kirchner, en el décimo aniversario de su muerte.

“Este es mi regalo para Diego, siempre quise acercarme a él pero ahora se muere y ya no está más”, dice Fantasma con dificultad para expresar loq ue siente y con la voz quebrada. “Es un chabón de barrio que se hizo de abajo y fue famoso. Eso, lo que todo pibe sueña”.

La imagen de Diego Maradona en el álbum de figuritas del Mundial '86

La imagen elegida para el homenaje, cubierta en el mural por un halo celeste, es una de las tantas fotografías icónicas del astro: el retrato de Maradona con la camiseta de la Selección y el gesto serio en el momento del Himno Nacional que fue elegido para ilustrar su figurita en el álbum del Mundial de 1986, en el que Argentina se consagró campeón.

Fantasma tiene las manos llenas de pintura, un pantalón enchastrado y una camiseta de Independiente, el club del cual es hincha, con la imagen de las Islas Malvinas sobre el pecho y el apellido “Fernández” sobre el número 27 en su espalda. Pero la inscripción no responde a ningún jugador del “Rojo”, sino que corresponde a un homenaje del artista luego de las últimas elecciones al presidente Alberto Férnandez y a su vice Cristina Kirchner. El número, por otra parte, es en honor de la fecha de muerte de Néstor Kirchner.

La pasión y la emoción por Diego Maradona no distingue colores ni clubes (Maximiliano Luna)

“Me voy a quedar acá hasta que la gente se vaya”, dice e intenta ensayar una explicación más justa o más precisa de su amor por Maradona: “Yo soy de abajo, no tengo nada, y me dedico a esto, a hacer murales. Y Diego es de abajo, cómo nosotros. Un pobre que ahora tenía millones, pero no le importaba. Todo pobre sueña con eso. No sé, Diego se murió y murió el fútbol con Diego, eh. La vida ya no tiene sentido sin él”.

Fantasma vuelve a su puesto, junto a su obra, sus baldes de pintura y su bandera de Argentina. “Me voy a quedar acá hasta que me canse, hasta el final”, asegura. Mientras tanto, el rostro de Diego sigue ahí, con el gesto adusto en dirección al cielo, adonde miran quienes entran y salen del velorio con lágrimas en los ojos en busca de consuelo, o de una explicación.

