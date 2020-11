El helicóptero se partió al medio al chocar contra los cables: lo que se sabe hasta ahora sobre el accidente en el que murió Jorge Brito

Así quedó el helicóptero

El banquero Jorge Brito (68) murió ayer en horas de la tarde luego de que su helicóptero se precipitara en la zona del Dique Cabra Corral, ubicado a 85 kilómetros de la ciudad de Salta. Si bien la Dirección Nacional de Sucesos Aeronáuticos ya designó a un especialista a cargo de la sede de Córdoba para coordinar las tareas de investigación del hecho, apenas se supo del accidente se conocieron algunos detalles de lo que presuntamente ocurrió.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de Salta, una mujer reportó alrededor de las 15:44 de ayer que se encontraba junto a su pareja en las inmediaciones del dique -una zona en la que se practican deportes extremos- cuando observó cómo una aeronave se precipitaba a tierra. De acuerdo con lo que trascendió, la testigo estaba haciendo rafting en el momento en que el helicóptero de Jorge Brito impactó contra el cable metálico de una tirolesa -una polea para el desplazamiento de personas- que se usa enactividades recreativas.

Inicialmente tomó intervención en el hecho la subcomisaría de Coronel Moldes, en colaboración con la División Lacustre de la Policía de la Provincia, quienes observaron dentro del agua parte del helicóptero Eurocopter Ecureuil, matrícula LV-FQN y los cuerpos de los dos tripulantes: Brito y el piloto Santiago Beauden, un hombre de 45 años. Después de que se confirmaron los fallecimientos, intervino el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gustavo Torres Rubelt. El funcionario se desplazó al lugar en compañía de la fiscal penal Ana Salinas Odorisio. Los cuerpos, por su parte, fueron llevados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se les realizará la autopsia.

Jorge Brito tenía 68 años y había nacido en Buenos Aires

Las investigaciones para establecer las causas del accidente recién comenzarán hoy y, de acuerdo con los medios locales de Salta, los expertos iniciarán las pericias sobre la aeronave en horas de la tarde. Se espera un primer informe dentro de 48 horas aproximadamente. Contra lo que comunicaron algunos medios, los helicópteros no tienen caja negra. De todos modos, la principal hipótesis es que sucedió lo que reveló la testigo: el Eurocopter se enredó contra los cables y cayó al agua. El propio ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, abonó esta teoría.

“Suponemos que murieron instantáneamente por la altura desde la cual chocaron con la tirolesa e impactaron de lleno contra el río. Desde el aire, recorriendo la zona con los pilotos de la gobernación, se pudo observar que se han comido (sic) el cable de la tirolesa y al helicóptero se le partió la cola . El rotor de cola quedó de un lado del río y el helicóptero posado del otro. El helicóptero se partió al medio. La parte de atrás, del rotor, se ha agarrado con el cable y es lo que produjo el desprendimiento y la caída del helicóptero al río”, dijo el funcionario en diálogo con La Nación+.

Entre otros detalles, el Ministro confirmó que quien pilotaba la aeronave era el propio Brito y que su plan de vuelo no sufrió ninguna modificación.

“Suponemos con los pilotos que no han visto el cable y ellos salían del espejo de agua del dique Cabra Corral e ingresaban en el cañadón, momento en el que engancharon el cable de la tirolesa. Al salir del espejo del agua y seguir la dirección del río hacia el sur, que era el destino final de Brito, no han visto el cable de la tirolesa”, indicó el ministro, quien aclaró de todos modos que las circunstancias en las que ocurrió el accidente serán establecidas por el personal de la ANAC y que lo más probable es que la causa de muerte haya sido el golpe por la altura desde la que cayeron y no un ahogamiento.

De igual forma se supo que a las 16:11, otra mujer, identificada como Ana Romero, se contactó con las fuerzas de seguridad para contar que su pareja se había acercado a la zona del accidente. El hombre comentó que vio dos cuerpos, uno de ellos con la cabeza sumergida en el agua, y que ninguno de los dos tenía signos vitales.

En el hecho también intervino paralelamente el fiscal federal Ricardo Toranzos, de turno, quien se involucró a partir de una comunicación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Jefatura del Aeropuerto local, en la que se informaba sobre el accidente de una aeronave.

La zona del accidente (Agustín Ochoa)

Respecto al cable con el que se habría enredado el helicóptero se sabe -según el secretario de Turismo de Cabra Corral, Eduardo Muratore- que pertenece a una empresa que se llama Salta Rafting, que está habilitada desde hace varios años. Tiene una extensión de casi 200 metros y está ubicado a poco más de 40 metros de altura.

De acuerdo con el ministro Pulleiro, en la zona hay cuatro cables de tirolesa y se trata de un lugar muy reconocido por este tipo de actividades. “Nos llama la atención porque está hace muchísimos años. No podemos saber cómo fue todo porque hasta este momento no tenemos información oficial del accidente, de la parte policial y de defensa civil”, coincidió a su turno Muratore en diálogo con Radio 10.

Según confirmaron a este medio, Brito había dejado la capital provincial poco después del mediodía tras haber mantenido una reunión y almuerzo con el gobernador Gustavo Sáenz en la finca del mandatario.

Jorge Brito, fundador del Banco Macro (Reuters)

Infobae accedió al último diálogo que mantuvo la torre de control con los dos tripulantes de la nave, Brito y su piloto personal. En la conversación se puede apreciar el pedido de la torre de control para que desde la aeronave les especificaran la hora estimada de llegada a Joaquín V. González, donde la familia Brito tiene una estancia. El diálogo se corta y desde la torre de control le piden auxilio a otra aeronave que estaba sobrevolando la zona.

Por lo pronto y luego de tomar conocimiento del accidente, la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos, perteneciente a la Junta de Seguridad en el Transporte, “ha designado un Investigador a Cargo de la Sede de Córdoba”, que en la noche del viernes se encontraba “camino al lugar del accidente y es quien coordinará las tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC)”.

De acuerdo con lo que precisó la Junta, a este profesional lo acompañan otros tres especialistas que también participarán de las tareas que se llevarán adelante en el sitio del siniestro.

Seguir leyendo

Murió el empresario Jorge Brito en un accidente de helicóptero en la provincia de Salta

Una testigo aseguró que el helicóptero de Jorge Brito impactó contra el cable metálico de una tirolesa

Cómo fue el accidente en el que murió el empresario Jorge Brito

Conmoción entre los empresarios y dirigentes políticos por la muerte del banquero Jorge Brito

Quién era Jorge Brito, el banquero más importante de la Argentina

Cómo es el lugar donde se accidentó

Cómo es el helicóptero en el que viajaba Jorge Brito