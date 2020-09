“Luchando por nuestro presente, no sólo por nuestro futuro”: jóvenes retoman las huelgas globales por la crisis climática

Nicole Becker con Greta Thunberg

Los jóvenes agrupados en los movimientos de #FridaysForFuture de los países del MAPA (personas y zonas más afectadas, por sus siglas en inglés), Mitzi Jonelle Tan (Filipinas), Eyal Weintraub (Argentina), Disha A Ravi (India), Kevin Mtai (Kenya), Laura Verónica Muñoz (Colombia), se unieron a Greta Thunberg de Suecia para anunciar una nueva ola de huelgas climáticas mundiales bajo la siguiente proclama: “Vivimos en medio de una pandemia, pero el cambio climático sigue siendo la crisis más grande de nuestra época. A medida que la sociedad comienza a abrirse en muchos lugares del mundo, las emisiones globales y el uso de recursos están aumentando rápidamente y se nos está acabando el tiempo. Por lo tanto, hacemos un llamamiento para un día de acción global el 25 de septiembre”.

Argentina figura entre las zonas más afectadas por los impactos de la crisis climática debido a los incendios que afectan buena parte de su territorio desde hace tres meses y haciendo un pedido a los líderes mundiales por la deuda externa que debe afrontar el país. Los jóvenes anunciarán mañana que el próximo viernes 25 se realizarán miles de reclamos en todo el mundo para exigir medidas urgentes para hacer frente a la crisis climática. Las acciones se llevarán a cabo en las calles y online, según las regulaciones que permita la pandemia en cada región.

“Argentina y toda América Latina están en llamas. Nuestra región se está incendiando como consecuencia de cinco siglos de saqueo, extractivismo y colonización. Si no tenemos en cuenta la deuda ambiental del Norte con el Sur y cómo ésta afectó a las gigantescas deudas externas que tienen nuestros países, es imposible resolver la crisis climática de manera justa”, dijo Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima de Argentina

Para Greta Thunberg, el clima extremo impulsado por la crisis climática se está acelerando en todo el mundo, y aún así no es tratado como una crisis. “Estamos en una emergencia global que nos afecta a todos. Sin embargo, no todos están sufriendo sus consecuencias por igual y los medios de comunicación ignoran la devastación en los países del sur global que están siendo afectados de manera desproporcionada. El próximo viernes 25 de septiembre, Fridays for Future y el movimiento juvenil por el clima se manifestarán de nuevo en todo el mundo, de forma segura y siguiendo las directrices del Covid-19, para exigir a los que están en el poder que traten esto como la crisis urgente que es”.

Eyal Weintraub

El año pasado, millones de personas salieron a las calles para exigir medidas climáticas. Estas manifestaciones coinciden con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la que asisten los líderes más importantes del mundo.

“En Colombia, defender la tierra, la naturaleza y los derechos humanos significa poner en riesgo la vida. En 2019, 212 líderes ambientales fueron asesinados, más de la mitad de estos casos ocurrieron en sólo 2 países: Colombia y Filipinas. Durante la pandemia hemos visto a la policía matar indiscriminadamente a jóvenes que salen a protestar; a políticos corruptos que se preocupan más por sus bolsillos que por la desigualdad exacerbada, y a proyectos que buscan explotar nuestros recursos naturales en beneficio de empresas extranjeras. Este 25 de septiembre nos vamos a movilizar para defender la vida, la naturaleza y exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú”, agregó Laura Verónica Muñoz, Colombia.

“El año pasado los políticos y los medios de comunicación felicitaron a los jóvenes y los presentaron como faros de esperanza. Sin embargo, con la inacción de esos mismos líderes, nunca hubo motivo de celebración. Para los jóvenes de las zonas más afectadas por la crisis climática, 2019 no fue un año de festividades: fue una lucha. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y fue uno de los años más calurosos de los que se tiene constancia. Con la pandemia mundial demostrando que nuestro sistema no puede manejar una crisis grave, ahora es la oportunidad perfecta para tener una recuperación justa y construir una mejor normalidad.”, indica el comunicado elaborado por la organización juvenil.

El evento será transmitido en streaming desde las 12 hora Argentina y se podrá ver en este link: https://www.youtube.com/watch?v=7HB4klvSKck&feature=youtu.be.

A pesar de la pandemia, durante este año los jóvenes han estado muy activos en redes sociales y en puestas en escena en distintos lugares del mundo y también en la Argentina. El reclamo de una ley de protección de humedales los tuvo como protagonistas y generó incluso que se inicie el debate de una norma en el Congreso. En este momento esa discusión, que en las redes tiene el hashtag #LeyDeHumedalesYA, se ventila en la Cámara de Diputados.

Los jóvenes también alzaron la voz cuando trascendió el acuerdo de la Argentina y China para instalar granjas porcinas en el NOA. Su reclamo, junto al de otras organizaciones sociales, obligó a la Cancillería a exigir mayores precisiones ambientales al proyecto y a suspender cualquier definición hasta noviembre.

Mañana, a las 14, también se organiza un tuitazo por los incendios que afectan a América latina. “Jóvenes por el Clima, junto a organizaciones socioambientales, movimientos sociales, sindicatos y colectivos artísticos convoca a un Tuitazo Internacional y a una serie de acciones virtuales en el marco de la campaña #LatinoaméricaEnLlamas. Los múltiples focos de incendio que hubo en Argentina motivaron la campaña #ArgentinaEnLlamas, que incluyó un petitorio que alcanzó las 250 mil firmas en tan sólo dos semanas, incluyendo la de Greta Thunberg y el movimiento internacional Fridays for Future”, indicaron en la organización.

I Am Greta - Trailer del documental sobre Greta Thunberg

Por otro lado, la semana pasada en el Festival de Cine de Toronto se estrenó el documental Soy Greta, que llegará a los cines el 16 de octubre y a la plataforma Hulu el 13 de noviembre. El film recorre con detalle el trabajo de Thunberg durante los últimos años y muestra cómo su huelga por la acción climática fuera del Parlamento sueco se fue transformando en un movimiento global. La película incluye escenas de su viaje en barco a través del Océano Atlántico en la ruta a la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas del año pasado.

El trailer también destaca la forma en que la película explora el trabajo público de Thunberg, junto con su vida personal, con imágenes íntimas de su casa, así como entrevistas con Thunberg en las que habla de ser alguien diferente en la escuela y vivir con síndrome de Asperger.