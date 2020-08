La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva advirtió que la situación es crítica: “No es momento de juntarse a hacer una fiesta”

En San Isidro, también fueron habilitados los bares y restaurantes para operar con mesas al aire libre

La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la doctora Rosa Reina, advirtió que la situación sanitaria a nivel nacional es muy crítica y llamó a la sociedad a actuar con mayor responsabilidad para frenar los contagios de coronavirus.

“No es momento de juntarse a hacer una fiesta”, aseguró Reina luego que el gobierno nacional autorizara las reuniones al aire libre de hasta 10 personas y la Ciudad de Buenos Aires avanzara en la apertura de bares y restaurantes para fomentar las juntadas en tiempos de pandemia.

“Tenemos que madurar como sociedad y pensar en todos”, pidió la profesional de la salud en momentos donde se están dando los mayores números de muertes y contagios y la gente empezó a relajarse con las medidas de aislamiento.

“Así como los médicos tienen que estar trabajando en los hospitales, la sociedad también tiene responsabilidades. Nosotros también estamos alejados de nuestra familia porque somos parte de la sociedad. Muchos dormimos en habitaciones separadas para no contagiarlos. Tenemos responsabilidades comunes como ciudadanos, que es cuidar al otro”, afirmó Reina al ser entrevistada en Radio 10.

Y agregó: “Comprendo y respeto el esparcimiento. Considero que es bueno y que la gente lo necesita. Pero hay que hacerlo respetando los protocolos, hay que ser responsables. Voy a hacer una comparación odiosa: todos sabemos cuáles son las reglas de tránsito pero somos uno de los países con mayor número de muertes en accidentes de tránsito y lo mismo pasa con los infectados de COVID”.

De acuerdo a una investigación realizada por Infobae, el país se ubica en el puesto 26 en cantidad de fallecidos sobre 150 países. Pero si se considera la cantidad de habitantes, por tasa de mortalidad desciende al lugar 38 en el ranking.

Por encima de Argentina, acumulan más fallecidos Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, India, Italia, Francia, España y Perú, entre otros. China, con los datos que informa ese país - aunque sus cifras están cuestionadas por estar subestimadas- tiene la misma cantidad de muertos que Argentina.

“Hoy estamos en una situación muy crítica al borde del colapso con muy poca camas libres. Antes eran 4 y en este momento somos casi 20 las provincias que estamos mal. El personal de salud está totalmente colapsado. Se están utilizando las camas que se crearon para ampliar el sistema de salud pero hay lugares donde falta personal porque se están infectando o fallecen. Estamos mal, esta es la realidad”, fue la advertencia que hizo Reina.

A pesar de los número que maneja la SATI, que semanalmente realiza moniteros en instituciones públicas y privadas para evaluar el nivel de ocupación de camas, Reina se lamentó de no formar parte del equipo de expertos que asesoran al Gobierno: “LA SATI no está en ninguna mesa del gobierno, nadie nos consulta”. Y puso de relieve, una premisa que es fundamental en cualquier situación infectológica: “Cuando hay un brote hay que aislarse”.

“Nuestros muestreos arrojan que hay instituciones que están arriba del 80% de ocupación de camas de terapia. Vemos que a veces se cuentan las camas la ampliadas pero no se tiene en cuenta al personal, que no da a basto. En Mendoza y Jujuy, por ejemplo, hay hospitales que pueden expandir sus camas pero no tienen al personal suficientes. La atención se hace cada vez más difícil porque además de contar con un respirador más hay que contar con profesionales capacitados”.

Y concluyó: “La situación está lejos de haberse resuelto, se está incrementando. Los médicos intensivistas estamos luchando contra la muerte y las instituciones de alta complejidad son las que se están llenando”.

