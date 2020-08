Coronavirus en Argentina: el Gobierno autorizó las reuniones al aire libre de hasta 10 personas

En el marco del anuncio de una nueva extensión de la cuarentena obligatoria, la cual continuará hasta el 20 de septiembre, el presidente Alberto Fernández adelantó que se autorizarán los encuentros al aire libre de hasta 10 personas en todo el país, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires, “manteniendo las distancias de dos metros y el uso de barbijo casero”.

En un comunicado de prensa que se difundió a través de redes sociales, el máximo mandatario señaló que en el AMBA, “como sucedió en el mundo y con las ciudades más pobladas, es la zona donde ha sido necesario mantener restricciones durante más tiempo”. Fernández apuntó que aunque “estamos muy lejos de haber resuelto el problema”, en esa región “parece haber algunos datos alentadores” que permite habilitar las reuniones. “Hoy podemos dar algún nuevo paso al autorizar los encuentros de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo la distancia de dos metros y el uso de barbijo casero” , resaltó.

“Esto estará vigente en todo el país y será implementado en cada jurisdicción”, amplió. Es decir que cada reunión podrá ser en plazas, jardines, terrazas o patios, por ejemplo. Pero no es espacios bajo techo. “Del mismo modo mantenemos la prohibición de reuniones de personas en lugares cerrados. Allí la posibilidad del contagio se incrementa significativamente” , aclaró el Presidente, que a la vez pidió en no caer en un “estado de relajamiento ni de confianza”.

De todas formas, Fernández aclaró que la decisión final de habilitar o no este tipo de encuentros al aire libre dependerá de cada provincia y municipio. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, Axel Kicillof adelantó que no lo hará. En el caso del territorio porteño, desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta aclararon a Infobae que estas reuniones serán permitidas en espacios abiertos públicos pero no en cerrados, como terrazas, jardines o patios.

A continuación, destacó que “con gran unidad social y política la gran mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos y de las medidas de prevención”, e invitó a los argentinos a seguir “trabajando como hasta ahora”.

En esa línea, destacó que “es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo, para minimizar los riesgos”. “Es necesario que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, sea consciente del momento que vivimos, de la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente al virus”, subrayó.

El Presidente se reunió hoy con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof

Durante el anuncio, el Jefe de Estado remarcó: “Los casos, las muertes y las zonas afectadas en América están en aumento. A pesar de eso, en la Argentina la cantidad de fallecidos por millón continúa siendo comparativamente menor a otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud gracias al esfuerzo que hicimos como sociedad, el incremento de camas de terapia intensiva con respirador, la construcción de hospitales modulares y por el compromiso incesante de los trabajadores de la salud”.

Luego manifestó su preocupación por el importante aumento de casos en la provincia de Jujuy y en ciudades del interior del país donde los sistemas de salud “no son tan robustos”, al tiempo que aseguró seguir permanentemente las medidas que toman las provincias, como algunas restricciones impuestas por Santa Fe y Córdoba ante el crecimiento de los contagios.

Por último, Fernández pidió que “no naturalicemos los contagios, que son muchos, y que mucho menos naturalicemos las muertes”. Hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 222 muertes y 11.717 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 392.009 y las víctimas fatales suman 8.271.

