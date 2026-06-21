Crimen de Uma Aguilera: la Cámara de Casación confirmó las perpetuas y descartó que los acusados no hayan visto a la niña

Uma Aguilera tenía 9 años cuando fue asesinada de un disparo en enero de 2024 en Lomas de Zamora (Foto/Romina Gay)

La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas a prisión perpetua de Axel Emiliano “Pelusa” Rojas, Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas y Ariel Acuña Vega por el crimen de Uma Aguilera, la hija de 9 años del custodio de la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional por la Ciudad Patricia Bullrich, asesinada durante un intento de robo en enero de 2024 en Lomas de Zamora.

En una resolución de 34 páginas, a la que accedió Infobae, los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron los planteos de las defensas y ratificaron las penas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora. También confirmaron la condena de cinco años de prisión contra Nahuel Santiago Coman por su participación en el primero de los robos atribuidos a la banda.

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Uno de los principales argumentos de los acusados apuntaba a cuestionar la calificación del hecho y sostener que quienes dispararon no habían advertido la presencia de la niña dentro del Ford Ka en el que viajaba junto a sus padres. Casación descartó esa hipótesis de manera categórica.

“Resulta verdaderamente imposible pensar que no vieron a las personas que estaban dentro del rodado”, afirmaron los magistrados al analizar la secuencia del ataque.

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Así escaparon los asesinos de Umma minutos después del crimen

Según reconstruyó el tribunal, la mañana del 22 de enero de 2024 Eduardo Aguilera salía de su casa de Villa Centenario a bordo de su Ford Ka junto a su hija Uma, ubicada en el asiento trasero. Su esposa, María Eugenia Rodríguez Álvarez, se disponía a subir al vehículo cuando los delincuentes, que minutos antes habían robado un Toyota Corolla, frenaron frente a la vivienda e intentaron apoderarse del auto.

Los jueces destacaron que ambos padres no opusieron resistencia. Aguilera levantó las manos y Rodríguez Álvarez advirtió a los atacantes que su hija estaba dentro del vehículo. Sin embargo, señalaron, los agresores continuaron adelante con el asalto y efectuaron los disparos.

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El fallo remarca que los tiros fueron realizados a corta distancia y dirigidos “no al aire o hacia el suelo sino dirtectamente hacia el interior del vehículo”. De acuerdo con las pericias valoradas por el tribunal, uno de los impactos atravesó la zona donde se encontraba sentada la niña y le provocó heridas que derivaron en su muerte horas después.

“Fue acreditado que el día estaba soleado y con visibilidad plena”, sostuvieron los jueces al rechazar otro de los planteos defensivos. En ese sentido, concluyeron que las explicaciones brindadas por los acusados para sostener que no habían visto a Uma carecían de sustento frente a las pruebas reunidas durante el juicio.

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Los detenidos por el crimen de Uma Aguilera

La resolución también desestimó el recurso presentado por la defensa de Acuña Vega, quien había intentado desligarse de la maniobra al asegurar que fue obligado por sus acompañantes a detener el Toyota Corolla frente a la casa de las víctimas. Para Casación, la evidencia demostró que el vehículo redujo la velocidad de manera progresiva hasta detenerse por completo y que el acusado participó activamente de la secuencia delictiva.

El tribunal entendió además que los cuatro integrantes del grupo actuaron bajo un plan previamente acordado y que el intento de robo al Ford Ka formó parte del mismo raid delictivo iniciado minutos antes con el robo del Toyota Corolla utilizado para llegar hasta la vivienda de la familia Aguilera.

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Eduardo Aguilera, desconsolado a la salida de la despedida de su hija Uma (Foto/Gustavo Gavotti)

La decisión de Casación llega más de un año después de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora. Tras conocerse aquel veredicto, Eduardo Aguilera aseguró que ninguna condena podía reparar la pérdida de su hija. “Hoy tuvimos un placebo, la Justicia hizo justicia”, sostuvo entonces. Sin embargo, agregó una frase que resumió el impacto que dejó el crimen en la familia: “Nos condenaron a vivir una ausencia perpetua”.

Con este fallo, quedaron firmes las condenas impuestas en junio de 2025 por el TOC N°3 de Lomas de Zamora a Acuña Vega, Romero Molinas y Rojas como coautores del robo agravado y del homicidio criminis causa de Uma Aguilera.

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