San Juan anunció que volverá desde esta medianoche a la fase 1 de la cuarentena

Con un barbijo que no se quitó en toda su alocución, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac anunció que su provincia regresará a la fase 1 de la cuarentena. La terminante decisión se debió a un rebrote de casos de coronavirus en el departamento de Caucete. El total provincial se elevó a 50 contagiados. De estos, 4 están en estado crítico, uno con respirador mecánico. Además, se hicieron 1.000 hisopados y 81 personas están aisladas.

Acompañado por la Ministra de Salud Alejandra Venerando, el Secretario de Seguridad Carlos Munisaga, la jefa de Epidemiología Mónica Jofré y el Jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, Uñac señaló: “Ante lo acontecido en las últimas 48 horas en la provincia de San Juan he tomado la decisión, según las recomendaciones del comité de Covid de la provincia que a partir de las de las 00 horas de este sábado y por el lapso de 14 días corridos, San Juan pasará a Fase 1 de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Los motivos por los cuales he tomado esta decisión están dados por lo acontecido en los últimos días en Caucete, en donde en las últimas 48 horas hubo un brote de contagios de coronavirus. Además se suma un caso positivo en Santa Lucía que tiene nexo con Caucete y que nos obliga a tener la máxima precaución y a tomar las medidas anunciadas”.

Hace apenas 11 días, más de 10.000 alumnos regresaron a clases en 14 departamentos de San Juan, tras un acuerdo entre el gobernador Uñac y el ministro de educación Nicolás Trotta, y luego de que los establecimientos se adaptaran para funcionar bajo el modelo de “aulas burbuja”.

En un tono que denotaba enojo, Uñac sostuvo: “Creo oportuno reconocer el trabajo que hemos desarrollado todo los sanjuaninos durante más de 150 días. Hemos participado de los mejores status sanitarios de las provincias argentinas, pero el no apego a las normas de alguno o de algunos determinó que una persona haya ingresado, generado un contagio y ese es el motivo que los sanjuaninos en la tarde de hoy ingresemos al cumplimiento de una etapa no deseada que es la fase 1” . Y añadió: “El no cumplimiento de la cuarentena obligatoria que ha sido determinada por norma provincial, en el ingreso a la provincia de San Juan, de algún ciudadano de esta provincia o de alguna otra, determina que hoy 800 mil personas que habitamos San Juan debamos hacer cuarentena en nuestras casas durante 14 días. Se les pide el máximo esfuerzo, la menor circulación y el cumplimiento solo de las actividades esenciales establecidas por el decreto. Creo que como ustedes soy el más optimista de todos, pero también el más realista y en el marco de la realidad es que creo conveniente la vuelta a fase 1 de San Juan”.

A continuación, Munisaga indicó que “Todos los habitantes quedan sometidos al aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular, con lo cual deberán habitar en sus domicilios estos 14 días. Sólo estarán permitidos desplazamientos mínimos para el abastecimiento.

Quienes estarán habilitados a circular son:

* Personal de salud y seguridad.

* Personas que deban asistir a otras con discapacidad.

* Familiares que necesiten asistencia por personas mayores, niños y adolescentes.

* Personas afectadas a la realización de servicios funerarios.

* Personas que se desempeñan en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

* Supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad.

* Farmacias.

* Ferreterías.

* Veterinaria.

* Provisión de garrafas.

* Actividades de telecomunicaciones como internet fija y móvil y servicios digitales.

* Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos.

* Mantenimiento de los servicios básicos de agua, electricidad y gas.

* Comunicaciones y atención de emergencias.

* Transporte público de pasajeros estará limitado a las actividades esenciales y con su permiso de circulación.

* Transporte de mercadería y de combustible y el expendio de combustibles.

* Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

* Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardería.

* Servicios que prestan las entidades bancarias sólo con turnos.

* Actividad de la Administración pública será con guardias mínimas.

* Actividad minera esencial.





