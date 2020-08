Argentina, primera en el ranking de la ONU de países que implementaron medidas con perspectiva de género en la pandemia

La Argentina encabeza el ranking de países que más medidas con perspectiva de género tomaron para paliar los efectos de la crisis causada por la pandemia.

Argentina ocupa el primer lugar en el ranking elaborado por Naciones Unidas, entre 195 países, por haber implementado la mayor cantidad de medidas con perspectiva de género en el mundo ante la crisis sanitaria, económica y social desatada por el coronavirus.

El informe destaca que nuestro país tomó 30 medidas para paliar el efecto de la pandemia y que 18 de esas políticas públicas para atajar los efectos de la pandemia tuvieron sensibilidad para apoyar especialmente a las mujeres e integrantes de la diversidad sexual.

El 60 % de las políticas económicas, sociales y de derechos civiles puestos en marcha por el actual gobierno tuvieron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, lesbianas, gays, no binaries y trans.

En Austria, que ocupa el segundo lugar, el 82 % de las decisiones gubernamentales tuvieron en cuenta la perspectiva de género. Pero la Argentina tomó 18 medidas con sensibilidad de género y Austria 14.

La ONU midió en un mapa global las medidas tomadas por todos los países y rescato la cantidad de políticas con perspectiva de género tomadas por la Argentina.

La Argentina ocupa el primer lugar en el ranking porque es el país que más acciones de gobierno ejecutó desde decretar la excepcionalidad a las víctimas de violencia de género para circular, usar el transporte y denunciar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta que todas las trabajadoras de casas particulares (formales o informales) tuvieran acceso al Ingreso Federal de Emergencia (IFE) otorgado para aminorar los efectos en los ingresos de los sectores más vulnerables.

España, que fue pionero en decretar la lucha contra la violencia machista como tema de Estado, ocupa el 8° lugar, Francia el 9° y Canadá el puesto número 12°. Hay países que tienen mayor equidad estructural que la Argentina que están por debajo en la tabla de posiciones. El resultado no es por las condiciones de vida per se de las mujeres, sino por cuánto hizo el Estado para dar respuestas a la crisis que tengan en cuenta las desigualdades entre varones, mujeres y disidencias sexuales.

En América Latina la diferencia con Brasil es notoria porque en el estado gobernado por Jair Bolsonaro se tomaron 19 medidas en el contexto de pandemia y solo 5 tienen perspectiva de género que implica un escaso 26 % de las políticas públicas. La brecha de género entre Argentina y Brasil, a pesar de estar tan cerca, hoy es abismal: la Argentina ocupa el 1° puesto y Brasil el número 54°.

En el ranking de la ONU se valorizó la incorporación de líneas de watsap para denunciar la violencia de género durante la cuarentena y la posibilidad de las víctimas de salir de su casa incorporada al Boletín Oficial.

En muchos países, como Zambia, Vietnam, Emiratos Arabes, Taiwan, Sudan, Surinam, Sierra Leona, Arabia Saudita, Samoa, Qatar, Papua Nueva Guinea, Nigeria, Mozambique, Namibia, Mali, Madagascar, Libia, Kuwait, Kosowo, Irak, Irán, Indonesia, Haití, Hungría, Ghana, Congo, China, Camerun, Bosnia y Antigua y Barbados, entre otros, no se tomó ni una sola medida con perspectiva de género.

El ranking se publicó en un rastreador que publicó ONU, Mujeres junto al Programa de las Naciones Unidas, en el que analizaron un total de 1577 medidas implementadas en 195 países. En relación a Argentina el informe destaca 30 medidas adoptadas en respuestas al COVID-19.

“El Global Gender Response Tracker es una iniciativa conjunta a nivel global de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que permite observar qué medidas y políticas han adoptado los países frente al COVID-19, y en qué medida estas integran la perspectiva de género. A nivel regional Cepal y ONU Mujeres han desarrollado un observatorio que también hace seguimiento a las medidas de genero adoptadas”, enmarca Paula Narváez, Representante de ONU Mujeres Argentina.

“Argentina destaca por ser el país que más medidas ha adoptado en respuesta al COVID-19, con 30 iniciativas identificadas. De ellas, el 60% (18) son sensibles al género. En cuanto a los temas, la mitad de las medidas con perspectiva de género están centradas en violencia contra las mujeres. Otras dos áreas en las que se concentran las medidas son la seguridad económica y las medidas vinculadas con el cuidado, dando cuenta de cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las mujeres. Además de esto se debe considerar que hay otras medidas de carácter general que también tienen impacto en el compromiso que ha adoptado el gobierno con la agenda de igualdad de género”, señaló Narváez.

"Argentina destaca por ser el país que más medidas ha adoptado en respuesta al COVID-19, con 30 iniciativas identificadas", señaló Paula Nárvaez, representante de ONU Mujeres Argentina.

“Recibimos esta noticia no tanto como un premio ni un reconocimiento sino como el resultado del compromiso de esta gestión de gobierno con las políticas de género y diversidad, sobre todo en el contexto que atravesamos. El gabinete que asumió el 10 de diciembre de 2019 lo hizo con un mandato claro que tiene que ver con promover una Argentina para todos pero también para todas y para todes”, destacó la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elisabeth Gómez Alcorta.

“En ese camino, que nuestro país esté primero en ese ranking junto a países que sabemos tomaron importantísimas medidas frente a la pandemia, es honestamente un orgullo y una prueba más de que estamos en el camino correcto”, subrayó.

Entre todas las políticas públicas, de la gestión que encabeza Alberto Fernández, 18 fueron sensibles al género y 9 específicamente para contrarrestar las violencias por motivos de género. Una de las medidas más importantes fue publicar en el Boletín Oficial que las víctimas de violencia de género podían salir de sus hogares, denunciar en comisarias u oficinas de atención y viajar en transporte público cuando se restringió la circulación a trabajadores esenciales.

La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elisabeth Gómez Alcorta destacó: "Este indicador es el resultado del compromiso de esta gestión de gobierno con las políticas de género y diversidad"

En la Argentina hubo, por lo menos, 55 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según el monitoreo del Observatorio Ahora que si nos ven, que relevó los femicidios publicados en los medios de comunicación, del 20 de marzo al 24 de mayo. La cuarentena agravó la violencia doméstica y aumentó la cantidad de llamados a la Línea 144 en un 39 %.

El termómetro de Naciones Unidas valoró que, aún en pandemia, se presentó el Plan de Acción contra la Violencia y que el nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hizo una alianza con la red social Whatsapp para poder facilitar y agilizar las formas para denunciar y pedir ayuda a los teléfonos 1127716463, 1127759047 y 1127759048.

También se destaca que hubo 5 políticas públicas (distinguidas en la administración del Estado como PPG) destinadas a la seguridad económica de las mujeres y diversidades y 5 vinculadas a la economía del cuidado.

El Ingreso Federal de Emergencia (IFE) que es cobrado, mayoritariamente, por mujeres e incluyó a trabajadoras de casas particulares es tomada como una medida con sensibilidad de género.

En ese sentido, el informe “Políticas públicas y perspectiva de género”, elaborado por Mercedes D’Alessandro, Sol Prieto, Victoria O’Donnell y Florencia Tundis, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, del Ministerio de Economía remarcó: “ La distribución del IFE es marcadamente progresiva en términos de género: de acuerdo a datos de ANSES el 55,7% de quienes lo perciben son mujeres (4,9 millones) y 3,9 millones de varones”.

En cualquier partido de futbol se sabe que hay una diferencia entre hacer goles y ganar un partido y defender para no perderlo. La presencia del Estado no se traduce, en medio de una pandemia, en avances que puedan palparse sino en la defensa de derechos para no retroceder o que se recrudezca aún más la violencia machista, la recarga de cuidados y el empobrecimiento de mujeres y trans.

Otras de las medidas destacadas en el informe de la ONU son la articulación del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad con los gobiernos provinciales, locales y organizaciones de la sociedad civil; la prórroga automática de medidas de protección para personas en situación de violencia por motivos de género; la disposición de dispensar tanto a varones como mujeres de ir al trabajo en los casos en que su presencia resulte indispensable para realizar las tareas de cuidado mientras dure la suspensión de clases en las escuelas.

La diversidad familiar también tuvo en cuenta el caso de las chicas y chicos que pasan la cuarentena en más de una casa porque pasan un tiempo con su mamá y otros días con su papá y se valoró las disposiciones vinculadas con el traslado de niñas, niños, niñes y adolescentes.

Por otro lado, la perspectiva de género en Argentina no apunta solo a la igualdad entre varones y mujeres, sino a la protección de los derechos de la diversidad sexual. Por eso también se sumó al listado de medidas calificadas como sensibles al género la incorporación de personas travesti y trans a los programas sociales.

En algunos países, como Irak, no hubo ni una sola medida en relación a la pandemia con perspectiva de género. AFP

Otras medidas que fueron positivas para el boletín de comportamiento ante la pandemia fueron la incorporación de personas en situación de violencia al programa Potenciar Trabajo; los subsidios extraordinarios para aquellas personas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

