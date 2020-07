-A partir de Ni Una Menos la Corte empezó a publicar los datos, pero recordemos que el primer Registro publicado hace referencia a lo analizado durante el año 2014. La Oficina de la Mujer y sus representantes en las jurisdicciones provinciales llevan adelante el Registro de Femicidios realizando un análisis riguroso y cualitativo de los expedientes judiciales. El criterio para seleccionar los casos no se basa en el Código Penal sino en la definición del comité de expertas de la Convención de Belém do Pará -que es más amplia- por lo que se incluyen causas en las que ni siquiera las conductas están calificadas como femicidio pero, también, no cualquier muerte de una mujer puede calificarse de esa manera; por tal motivo, se necesita un análisis minucioso de las causas y ese análisis no puede llevarse a cabo a diario. El registro es dinámico en el sentido de que una causa que a sus inicios no ingresa como un caso de femicidio, más adelante -y de acuerdo al desarrollo del proceso- puede ingresar. Este año, con el fin de facilitar la comparación pública de los casos por parte de las personas interesadas (sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc.) la Oficina de la Mujer publicó los registros desagregados en forma mensual.