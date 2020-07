Con la noticia volvió el temor y el recuerdo de lo mal que la pasó con el Covid-19. Encima, le sucedía en España, lejos de su casa. “Me sorprendí muchísimo. Yo sabía que podían bajar. Pero no imaginé que me iba a pasar. No te digo que me sentía una superheroína, pero pensé que no podía volver a contagiarme. Fue un shock enorme. Hay casos de recontagio. En teoría, según me dijeron, estar sin anticuerpos es como si no hubiera tenido la enfermedad. Cambia todo y empecé a tener miedo nuevamente. Pienso que puedo pasar por lo mismo”.