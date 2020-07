Según su relato, el chofer pasó el sábado y el domingo a la vera de la ruta sin lograr que el auxilio mecánico llegue hasta el lugar. “El lunes me llamó porque ya no tenía comida y no lo dejaban ni siquiera entrar a los pueblos de por ahí para comprar comida. Le dije que volviera pero antes le pedí que guarde las baterías arriba de la cabina, por precaución”.