Tres ideas de paseos urbanos que los silvers pueden proponer a sus nietos

Los silvers argentinos refuerzan el vínculo generacional con paseos urbanos junto a sus nietos en Buenos Aires.

Hay excepciones, pero a casi todos los abuelos les encanta estrechar lazos con los retoños de sus hijos, contarles historias, enseñarles cosas, tejer complicidades con ellos.

La edad en la que convivimos con nuestros abuelos es la edad del aprendizaje a full. Absorbemos información y novedades todo el día. Por eso quienes tuvimos la dicha de conocer a nuestros abuelos quedamos marcados para siempre por ese vínculo.

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Ningún silver debería desaprovechar, si está en condiciones de hacerlo, la posibilidad de ahondar la relación con sus nietos. Los abuelos son los responsables de pasar el testigo, de transmitir la historia familiar, los valores compartidos, la fe, el amor a la Patria.

No son los únicos en la tarea, pero sí son primordiales. Tienen la autoridad que dan la veteranía y el cariño, y el tiempo de que a veces no disponen los padres.

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Por eso vamos a sugerir algunas salidas que combinan valores e historia, en algunos casos estética, en otros, ciencia y argentinidad.

El Quinquela Martin

Iniciar a los chicos en la visita a un museo tiene sus bemoles. Posiblemente, si se les da la opción, prefieran otra cosa, por eso conviene empezar por los de talla pequeña. El Quinquela combina esa característica con su peculiar origen y con la historia ejemplar de su creador.

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La visita al Museo Quinquela Martín permite a los niños conocer la historia del célebre artista y recorrer La Boca.

La pintura de Quinquela es sencilla y colorida, pero el museo también alberga obras de otros pintores. Se puede también visitar la casa del artista y contarles a los más pequeños la historia de este niño huérfano que fue adoptado y luego devolvió el amor que recibió donando en vida la escuela contigua al museo.

En vida del pintor, los niños que iban a esa escuela, pública y gratuita, podían subir a verlo trabajar en su taller. Como broche, está la colección de mascarones de proa que formó Quinquela, que seguramente fascinará a los chicos. Finalmente, se puede recorrer el pintoresco barrio de La Boca.

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El Museo Quinquela Martín exhibe coloridas obras, la casa del pintor y una colección única de mascarones de proa.

El Museo Argentino de Ciencias Naturales en Parque Centenario

Aquí los niños podrán descubrir que la Argentina fue tierra de dinosaurios, porque en nuestro suelo se han encontrado gran cantidad de restos de estos especímenes, algunos de los cuales están expuestos en este museo fascinante. Pero también podrán tomar contacto con toda la fauna y flora argentinas. Desde estas enormes bestias extintas hasta las mariposas, pasando por todas las plantas, toda la historia natural de nuestro país está expuesta en este museo.

Las actividades especiales del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas incluyen talleres y muestras interactivas para todas las edades.

Hay exhibiciones permanentes, pero del 18 al 31 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, el Museo ofrece una programación especial que incluye talleres, visitas guiadas, charlas y muestras, además de experiencias interactivas para todas las edades. La finalidad es despertar el interés por las plantas e informar acerca de su importancia para la vida en el planeta.

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La programación abarca actividades orientadas tanto a escuelas como al público general. Los ejes temáticos incluyen desde fósiles vegetales y flora nativa hasta compostaje, etnobotánica y exploraciones sensoriales. El propósito central es despertar el interés por el mundo vegetal y promover el conocimiento sobre su rol en la producción de alimentos, la biodiversidad, la salud, la investigación científica y el equilibrio ambiental.

La programación del Museo de Ciencias Naturales abarca desde fósiles vegetales y flora nativa hasta compostaje y etnobotánica.

Las actividades están incluidas con la entrada al Museo. Algunas propuestas poseen cupos limitados. Podés ver toda la programación en este enlace.

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La Exposición Rural

Hay tiempo, pero conviene ir planificando desde ahora. Del 16 al 26 de julio próximo tendrá lugar, en el predio ferial de la Sociedad Rural, la exposición que reúne a todos los productores del campo argentino, lugar y momento ideal para mostrar a los niños un aspecto esencial de su país. Habrá más de 4000 expositores de animales y de productos de genética, maquinaria, gastronomía, etc.

La Exposición Rural reunirá en julio a más de 4000 expositores, permitiendo a los niños conocer la producción y maquinaria del campo argentino.

Desfiles, remates, shows, charlas. Pero lo más interesante para los niños es el desfile de animales, más aún considerando que ya no existen los zoológicos. Vacas, toros, corderos, chanchos, conejos, chinchillas, aves... todo eso podrán ver en la Exposición Rural. Hasta los tractores, cosechadoras y demás maquinarias llaman la atención de los más chicos. Excelente ocasión para hacerles tomar contacto con uno de los pilares de la Argentina: el campo.

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El desfile de animales y la muestra de maquinaria agrícola en la Exposición Rural enseñan a los más pequeños el valor del campo en Argentina.