El Salvador

Fraude digital creció exponencialmente en Centroamérica y República Dominicana durante 2025

Las cifras de un informe internacional revelaron incrementos en actividades ilícitas electrónicas, con impactos económicos significativos y un cambio de foco hacia redes sociales como principal vector de ataques

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Persona encapuchada en un cuarto oscuro frente a múltiples monitores, uno muestra un mapa de Centroamérica y el Caribe. Dinero y equipos informáticos en el escritorio.
El fraude digital en Centroamérica y República Dominicana aumentó hasta un 206% en 2025, según AppGate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Centroamérica y la República Dominicana atraviesa un fuerte incremento en los ataques de fraude digital, con tasas de crecimiento que superan ampliamente el promedio regional. Un informe reciente revela que los fraudes digitales en países centroamericanos y República Dominicana crecieron entre 28% y 206% durante el año 2025.

Según detalla Bloomberg, retomando información del estudio Fraud Beat 2026 de AppGate, Guatemala se posiciona como el país de Centroamérica donde más aumentaron estos delitos, con un crecimiento interanual de 206%. Costa Rica figura con un 182%, Nicaragua con 170% y El Salvador con 28%. Por su parte, la República Dominicana registró un incremento del 63% en fraudes digitales.

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El reporte subraya que las redes sociales se convirtieron en el principal canal de origen de estos ataques, desplazando a métodos tradicionales como el correo electrónico.

Infografía que presenta un mapa de Centroamérica y la República Dominicana con un candado roto, gráficos de crecimiento de fraudes y símbolos de ciberseguridad.
Guatemala lideró el crecimiento del fraude digital con un incremento interanual del 206%, seguido por Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Allí, las estafas y la suplantación de identidad representan el 86% de las amenazas detectadas”, informa el documento citado por Bloomberg. Este desplazamiento reduce la capacidad de rastreo de los ataques y potencia el riesgo de apropiación de cuentas, lo que agrava el impacto en los sectores más expuestos.

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El vicepresidente de ventas para Latinoamérica de AppGate, David López Agudelo, señaló, según el citado medio, que “el aumento sostenido del phishing junto con el uso no autorizado de marcas como principal vector de ataque han sido determinantes. Estos incidentes están impulsando una cadena de fraude más eficiente, donde la suplantación de identidad facilita la captura de credenciales y, posteriormente, el acceso a cuentas para extracción de fondos”.

Los sectores más afectados

El informe identifica a los sectores de finanzas, comercio minorista y Gobierno federal como los más amenazados por fraudes digitales originados en redes sociales. En el desglose, el 35.5% de los ataques se dirige al sector financiero, el 17.7% al comercio minorista y el 15.7% al gobierno. A estos les siguen tecnología, hostelería, industria manufacturera y transporte.

La estructura del fraude, según AppGate, comprende cuatro etapas: exposición externa (suplantación de marca y ataques en redes sociales), captura de identidad (phishing, smishing y uso de códigos QR), control de cuentas (empleo de credenciales robadas) y retiro de fondos (transferencias ilícitas y fraudes de tipo Business Email Compromise, BEC). El informe resalta que las estafas tipo BEC, donde se suplanta a altos ejecutivos para solicitar datos o dinero a empleados, aumentaron un 136% en transferencias durante el último trimestre de 2025.

Persona encapuchada y con guantes oscuros sentada en un cuarto oscuro, sosteniendo una tarjeta de identificación y tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador de fondo.
El sector financiero fue el más golpeado, con el 35.5% de los ataques de fraude digital en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloomberg cita también el impacto económico de estos delitos. Para las instituciones crediticias, cada dólar perdido por fraude implica un costo total de USD 5.16, considerando no solo la pérdida directa sino también los gastos asociados a la investigación, recuperación, sobrecargos, daño reputacional y abandono de clientes.

El fenómeno del fraude digital en Centroamérica y República Dominicana alerta tanto al sector público como privado ante la sofisticación de los ataques y la necesidad de fortalecer las defensas.

La transformación de las redes sociales en el principal campo de acción de los ciberdelincuentes plantea nuevos retos de monitoreo, identificación y respuesta, de acuerdo con las conclusiones del informe Fraud Beat 2026 de AppGate, recogidas por Bloomberg.

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