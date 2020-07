Pero por supuesto, la principal actividad de los Yranek estaba en pausa. Con la flexibilización que se comenzó a notar hace aproximadamente un mes, la fábrica de cerrajes reabrió las puertas. “Tenemos un camino recorrido con proveedores y clientes, y en esta situación tan límite entre todos nos vamos ayudando. Con el dólar a más de 100, pensábamos que se podía resurgir. No a los volúmenes de 2008, pero al menos a salir arrancar. Pero en estas circunstancias no todo depende de uno. Hay proveedores: el que hace el bronce, el de los pernos, un taller de cromado estaba cerrado, por ejemplo. Llegas a un puntos de la produccion que algo falta. No podés sacar el producto, y no podés cobrar. Pero seguimos adelante, tratando de no cerrar y seguir los seis que somos hoy. Digamos que es una tensa espera”, señala Jorge.