En la vuelta la prioridad la tendrán aquellos alumnos que no tuvieron acceso a clases virtuales. Según estimaciones oficiales, alrededor de un 25% de la matrícula no pudo conectarse con sus docentes. Del mismo modo, priorizarán a los primeros y a los últimos cursos, tanto de primaria como de secundaria. Es decir, primer y sexto grado, y primer y sexto año. La idea es que los docentes y directivos regresen unos días antes para planificar cómo encarar la enseñanza en un contexto inédito, después de 4 meses y medio de no ver a sus alumnos y con una disparidad muy probable en los aprendizajes de los chicos.