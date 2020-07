Ahora, más allá de la plausibilidad biológica, todo medicamento tiene que demostrar dos cosas que son muy importantes: primero que sea seguro, que no genere más daños que beneficios; segundo que sea eficaz. Es decir que puesto frente al tratamiento habitual, darle ese medicamento suplementario agregue un valor agregado en términos de beneficio sanitario o de la evolución clínica. Yendo al plasma de convalecientes en particular, se sabe perfectamente que es absolutamente plausible su mecanismo de funcionamiento, porque tiene anticuerpos contra el virus que elaboró la otra persona; se sabe perfectamente que es seguro, hay suficientes reportes que demuestran la seguridad de aplicar plasma de una persona a la otra. Lo que aún no hemos podido responder es si es eficaz, si verdaderamente a la persona que le ponemos el plasma le va a ir mejor que si no se lo hubiéramos puesto.