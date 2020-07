A partir de eso todo fue desesperación e incertidumbre. “Tenia algunos ahorros que iban a ser destinados para la compra de muebles, que se me fueron en pagos de alquiler, servicios, monotributo, ingresos brutos y el cierre de la sala de Microcentro, porque no pude seguir manteniendo el otro espacio. Distintos sentimientos me invadieron y los primeros meses de la pandemia sufrí de muchísima angustia, dolores en la espalda, insomnio y preocupación . La ayuda del Estado no llegó, porque aunque estoy dentro de la categoría para pedirla mi marido trabaja en relación de dependencia y no califiqué. Entonces tuve que hablar con los dueños y con ellos pudimos llegar a un acuerdo, entendiendo que soy una persona que no genera ingresos desde marzo, que mi actividad no esta dentro de las exceptuadas y que va a pasar tiempo hasta que los profes podamos volver a trabajar”, dice con mucho dolor.