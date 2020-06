Fue adicto y creó un centro para ayudar a los jóvenes que buscan salir del infierno en medio de la pandemia

La contención virtual de los centros de recuperación de adictos para muchos no está funcionando. Germán Ferrante lo sabe porque es algo que vive a diario: "La mayoría no tiene celular y si lo tienen no tienen datos para conectarse", afirma. Para no abandonarlos por la cuarentena creó un grupo de ayuda presencial en Villa Oculta: "Esos chicos no podían estar más de 100 días sin apoyo"