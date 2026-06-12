Política

Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas

El Ministerio de Justicia dispuso que la nueva fecha será el 8 de marzo de 2027, debido a la necesidad de implementar la infraestructura, tecnología y capacitación adecuada

Guardar
Google icon
Oficializaron la postergación de la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba hasta el8 de marzo de 2027
Oficializaron la postergación de la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba hasta el8 de marzo de 2027

El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.

PUBLICIDAD

La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.

La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.

PUBLICIDAD

Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.

Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.

El Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques, define el cronograma de implementación de los códigos procesales penales federales en todos los distritos
El Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques, define el cronograma de implementación de los códigos procesales penales federales en todos los distritos

La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.

En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.

Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.

La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.

El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.

El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.

Temas Relacionados

DiferimientofechaimplementaciónCódigo Procesal Penal FederalCórdobaBoletín Oficial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oficializaron los nombramientos de Emilio Rosatti y otros dos jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

Las designaciones aprobadas corresponden a juzgados federales de la provincia de Santa Fe

Oficializaron los nombramientos de Emilio Rosatti y otros dos jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

Misiones: la pelea entre el gobernador Passalacqua y el caudillo Rovira desencadenó una crisis de gabinete

En un nuevo round, el mandatario anunció que reducirá ministerios y secretarías para achicar el Estado. En las segundas líneas del oficialismo ven la relación rota y sin retorno. Temen que esto implique perder el poder luego de dos décadas

Misiones: la pelea entre el gobernador Passalacqua y el caudillo Rovira desencadenó una crisis de gabinete

“Campaña permanente”: Bullrich profundiza su autonomía y expone la necesidad de los Milei por sostenerla

Con viajes previstos al interior, agenda política propia y una tropa activa, la titular del bloque de senadores libertarios coquetea con la posibilidad de ser candidata a presidenta. El impacto en el Gobierno

“Campaña permanente”: Bullrich profundiza su autonomía y expone la necesidad de los Milei por sostenerla

El PJ cree que la situación de Adorni desgasta al Gobierno pero no es capitalizada por la oposición

Advierten que el oficialismo se está “desangrando” por mantener al Jefe de Gabinete, pero asumen que la falta de organización y liderazgos en el peronismo limitan cualquier beneficio colateral

El PJ cree que la situación de Adorni desgasta al Gobierno pero no es capitalizada por la oposición

Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país

La facturación supera la capacidad horaria declarada, órdenes emitidas a nombre de personas fallecidas. Allanamientos de la Justicia en consultorios y suspensiones de liquidaciones en agencias de Buenos Aires y Rosario

Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país

DEPORTES

La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa

La camiseta “de papel”, el gol de lateral y una definición a lo Di María: las perlitas de Corea del Sur-República Checa

La reacción de Alfaro cuando un jugador de Paraguay se emocionó en la previa del debut del Mundial: “Es lo que sentimos todos”

Seattle mostrará el resultado de los partidos con un show de drones en el Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic sorprendió al confesar que no alentará por Suecia en el Mundial: cuál es su selección favorita

El desafiante mensaje de Diego Forlán sobre un posible cruce entre Argentina y Uruguay en el Mundial

TELESHOW

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

El reproche de Mario Pergolini a Rada al enterarse que se ausentará nuevamente del programa: “¿Para esto volví a la tele?”

Marcos Giles filtró por error una discusión con Ángela Torres y generó polémica: “Estuve sola acá todo el mes”

Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a 30 años de prisión por autorizar el envío de drones a Corea del Norte en 2024

El ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol fue sentenciado a 30 años de prisión por autorizar el envío de drones a Corea del Norte en 2024

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra dos regiones clave de Ucrania: al menos un muerto y varios heridos

Sesgos de género obstaculizan la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas panameñas, revela estudio

Condenan a cabecillas y miembros de estructura criminal a penas de hasta 60 años de cárcel en El Salvador

Aprehenden en Panamá a cuatro personas por hackeo de cuentas de WhatsApp para solicitar transferencias de dinero