Sin embargo, aquel hostel escocés terminaría significando mucho más en su vida. “En un desayuno conocí a Linda. Ella estaba viajando con sus compañeras de trabajo por una propuesta con fines caritativos de su empresa: escalar los tres picos más altos del Reino Unido en tres días. Me puse a charlar con el grupo y se enojaron porque les dije que Londres no me había gustado. Entonces me invitaron a Cambridge, dónde vivían y anoté el teléfono de Linda”, relata Caleb y jura que en ese entonces no la miró con intenciones de nada.