Política

Oficializaron los nombramientos de Emilio Rosatti y otros dos jueces tras la aprobación de los pliegos en el Senado

Las designaciones aprobadas corresponden a juzgados federales de la provincia de Santa Fe

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación
La aprobación de los 74 pliegos en el Senado, el 4 de junio de 2026. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Luego de la sesión del jueves pasado donde el Senado aprobó el pliego de 74 jueces, en Boletín Oficial comenzaron a aparecer los primeros nombramientos firmados por el presidente Javier Milei.

Se trata de las designaciones de tres jueces federales en la provincia de Santa Fe, entre los que se encuentra Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

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Los decretos 445/2026, 446/2026 y 447/2026 se publicaron este viernes y argumentaron las formalidades a partir del “acuerdo prestado por el Honorable Senado de la Nación y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional“.

De esta manera, Emiliano Rosatti —cuya postulación llegó al Senado con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, luego de que el plenario del Consejo de la Magistratura aprobara la terna por unanimidad sobre un quorum de 19 consejeros— quedó como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

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También se publicaron las designaciones de Walter Alberto Rodríguez frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de la misma jurisdicción; y Santiago Joaquín Saux, quien ocupará el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

Emilio Rosatti
Emiliano Rosatti quedó al frente del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

Rosatti acumula casi dos décadas de carrera dentro del Poder Judicial federal. Su trayectoria arrancó en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y avanzó de forma progresiva por distintas funciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Desde el entorno del titular de la Suprema Corte de Justicia sostienen que su hijo ingresó al Poder Judicial casi diez años antes que él. La terna que lo incluyó se votó sin su intervención en el proceso.

La sesión del 4 de junio en la Cámara alta estuvo marcada por el caos tras la inesperada discusión por la postulación de la jueza Verónica Michelli, que comenzó a debatirse públicamente una semana antes. La situación con la magistrada despertó críticas hacia la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, por oponerse a la decisión de la Casa Rosada de retirar su pliego del temario. Incluso días antes de que se realizara la sesión puso a disposición su renuncia y adelantó que se abstendría en la votación respectiva.

Consejo Magistratura Plenario Horacio Rosatti
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema

En la reunión de labor parlamentaria, se había acordado tratar 50 nombramientos de magistrados, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. Cuando se inició el debate, el oficialismo introdujo en el recinto 70 designaciones judiciales, un número que no estaba pactado y que encendió al peronismo y a algunos aliados.

La sesión estuvo al borde de caerse y se convocó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, la ex ministra de Seguridad Nacional anunció que había consenso con dos tercios de los presentes para incorporar 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. El debate fue breve y la votación se dividió en cinco tramos: todos los nombramientos fueron aprobados, aunque con distintos niveles de respaldo.

Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
El pliego de a jueza María Verónica Michelli finalmente quedó aprobado aunque no asumirá hasta dentro de un año

Finalmente, en el recinto se aprobaron todos los acuerdos. “Hoy es un verdadero hito”, escribió Milei desde su cuenta de X y añadió: “El inicio de la reconstrucción de la Justicia”. Las palabras fueron en respuesta al posteo del titular de Justicia quien destacó: “Gracias, Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó. Y completó: “Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

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