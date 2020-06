Desde su cuenta de Facebook, el intendente de Bovril, se hizo eco del escándalo y reveló que la pareja había pedido permiso para casarse y que no se los habían concedido . “Hace una semana recibí de parte del Director de Prevención y Seguridad del municipal el planteo del Cura Párroco pidiendo autorización para realizar la celebración. Lo cual fue una respuesta de un NO ROTUNDO. Ante la sorpresa de su realización le he solicitado al Jefe de Policía local de la Comisaría N 16 Bovril que actúe según las normas vigentes en consonancia y en equidad con todos los eventos sociales o actividades que no se encuentran autorizadas”, apuntó Fabián Valenzuela.