"Yo vine a Buenos Aires en el 65'. Yo vivía en León y tenía 15 años. La situación económica de mi país después de la guerra era muy precaria y prácticamente no había puestos de trabajo. En principio me iba a ir a Suiza, pero un tío me trajo a Buenos Aires y me gustó tanto que decidí quedarme. Después de tanto tiempo, puedo decir que nunca me tocó vivir una situación tan desconcertante como esta. Es imposible poder decir qué va a pasar con nosotros de aquí a fin de año, porque el problema de la gastronomía es que una vez que un local cierra, no abre más", afirmó el dueño del bar.