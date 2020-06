-Los argentinos no saben el país que tienen… Y no lo valoran… Nosotros llegamos sin nada y enseguida recibimos ayuda… En Argentina la gente es muy generosa, muy abierta… Una señora que también viajaba en el barco, que trató a mis padres en las dos semanas que duró la navegación, les presentó un argentino que les prestó una casa en Lanús… Además le consiguió un trabajo a mi padre… ¡Lo que hicieron los argentinos por nosotros jamás lo voy a olvidar!… Nos regalaron muebles, las camas… Todo fue una sorpresa para mí, porque en la URSS lo que se mostraba de la Argentina era sólo las villas miseria… Yo creí que iba a llegar a un lugar donde había indios con flechas… y cuando vi que todas las casas tenían baño, que tenían duchas,,, no lo podía creer… Y mi padre no me había contado nada porque éramos chicos y si llegábamos a hablar podían meterlo preso, directamente… Por eso amo muchísimo a la Argentina y aunque vivo acá en Rusia y mi nacionalidad es rusa, la Argentina es un pedazo muy grande de mi corazón…