Carlos Ciafardini aportó este otro dato: “Una vez, mientras pastoreaba las lecheras que ordeñaba mi padre para que el sueldo le alcanzara, paró un coche. Se bajó un señor y mis hermanas y yo, que cuidábamos que las vacas no cruzaran el camino, nos llevamos una tremenda sorpresa porque el hombre se acercó para hablar con nosotros. A mí me dijo si me gustaría tener una pelota de fútbol y a mis hermanas les preguntó si les gustaban las muñecas… Nosotros dijimos que sí y el hombre nos respondió con una sonrisa… Fue al baúl del auto y nos dijo ¨por portarse bien y ayudar a sus padres acá tienen¨… Y nos dio una pelota de cuero y unas muñecas. Nos tocó la cabeza en forma cariñosa y se fue… Mucho después supe que era don César… Jamás olvidaré ese día, para nosotros los reyes llegaron en junio.”