-Yo hice el secundario en Rincón de los Sauces, me tuve que ir a la casa de una familia amiga de mis padres, no había otra posibilidad… Me iba el domingo y volvía los viernes… Era una vida sacrificada… Es un desapego que te marca mucho… Yo lo viví y lo vivió mi hermano mayor, él se tuvo que ir a Córdoba, mucho más lejos… No es lindo tener que irte a otro lado, yo lo vivo a diario con los papás acá… Después, se fueron buscando otras maneras… Unos iban a una escuela en La Pampa, iban 15 días y volvían otros 15 a la casa… Otros a Ranquil Norte, en Mendoza… Bastante alejado. Algunos terminaron, otros no. Por la distancia…