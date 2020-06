“Ellos nos decían que no, que tienen la orden de no dejar pasar a nadie, que había que hacer trámites, que la cosa no se solucionaba así nomás. Estábamos él de un lado y yo del otro. Yo lo veía y trataba de que no me viera para que no llorara. Pero la que lloraba y estaba bastante nerviosa era yo. No podía hablar”, contó. Su pareja se encargaba de mediar con las autoridades. Se fueron y volvieron a las dos de la tarde con fotocopias de los documentos y nuevo material para acreditar el vínculo. Insistieron. “Nos dijeron que iban a enviar un informe a las oficinas de la provincia. Pero que podía tardar horas y que seguro la respuesta iba a ser negativa”.