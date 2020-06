—Claro, mi mamá, por ejemplo, dice que yo no soy negra. Y es raro ¿no? porque en esta sociedad yo destaco por ser negra, no de la mejor forma, por todo lo que implica ser negra, pero resalto por eso. Eso tiene una explicación racista muy fuerte, que es no reconocer tus raíces afro y no poder empoderarlas al creer que no tenés necesidad de hacerlo. Mi mamá me dice: ‘Yo no soy negra, soy humana’. Bueno, mientras vos te considerás humana afuera te oprimen por negra. Hay cosas que ella considera que son parte de vivir en Argentina y yo las considero súper racistas. Yo sí uso la palabra ‘negra’: me llamo a mí misma ‘activista afro o activista negra’, es una forma de usar el insulto como una reivindicación política.