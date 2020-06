Rodrigo no registra exactamente el momento en que supo que su madre no iba al hospital para atender pacientes. “Un día noté que no llevaba puesto el guardapolvo de siempre, el blanco, sino un delantal cuadrillé. Y nos contó a mi y a mis hermanas lo que hacía. No recuerdo mucho, pero sentí orgullo. Crecer con esa madre para mi fue ejemplificador. Creo que la solidaridad es una forma de vida, puede haber actos solidarios, acciones solidarias, pero uno es solidario o no lo es. Yo puedo tener actos solidarios, pero si en mi vida cotidiana no, entonces no lo soy. Así lo mamé, así lo sentí y así lo siento”.