“Cuando le saco la ropa interior, veo que Roxana estaba muy dilata y le dije que era la hora de que su beba naciera. El marido, asustado, me miraba y preguntaba si sabía lo que estaba haciendo”, cuenta la oficial. “Nosotros tuvimos un entrenamiento para asistir partos cuando estudiamos Primeros Auxilios, pero no en caso de que se complique... Le dije al hombre que no se preocupara y que estaría todo bien”.