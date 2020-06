La dolorosa respuesta de su madre le quedó resonando en la mente como un eco que volvía constamente, pero finalmente la ayudó a tomar las mejores decisiones. “Me dijo ‘¡si no estudiás no vas a ser nadie en la vida!' Me dolió, pero tenía razón y siempre lo recuerdo”, cuenta y lamenta que en esos años de escolaridad “ni siquiera las maestras me preguntaban qué me pasaba. Mis compañeros me veían diferente y se burlaban de mi, vivía llorando y me decía: ¿por qué esto? ¿estoy enfermo? No entendía nada. Empezaron a mandarme al psicólogo, pero no sirvió”.