Aunque es difícil de creer, el 10 de junio arribó a Malvinas una pequeña fracción (un oficial, un suboficial y 13 soldados) del Regimiento de Patricios ¿Para qué, no lo sé? Durante el resto del día las posiciones del RI 4, RI 6, RI 7 recibieron fuego de hostigamiento naval y la artillería propia (batería C del GA 3 a cargo del teniente primero Héctor Tessey) entabló con la enemiga esporádicos duelos. Según el mayor de la Real Artillería británica, Jonathan Bailey, los británicos “contaban con 5 baterías de cañones de 105 mm (17 km de alcance), y no menos de 12.000 proyectiles” (Military Review, julio-agosto 1984).