El éxito de la Operación Rosario sorprendió a las fuerzas argentinas y quizás, en menor medida, a las británicas. La predicción de la estrategia nacional y militar no previó el día después. En Puerto Argentino se conformó un Comando Conjunto – aunque solo en los papeles—a órdenes del Gobernador, general Mario B. Menéndez, del cual dependía el componente Ejército a cargo del general Oscar Jofre, el componente Naval a cargo del contraalmirante Edgardo Otero y el componente Aéreo a órdenes del brigadier Luis Castellanos. No se atinó a aprovechar el período inicial de la recuperación, y se actuó como si las operaciones militares pudieran subordinarse a las negociaciones diplomáticas. Como consecuencia de ello se evidenciaron las improvisaciones, imprevisiones y limitaciones de todo tipo que aflorarían en el campo táctico que es donde mueren las palabras: la zona de combate Malvinas. Ello afectó, entre otros aspectos, la movilidad, el poder de fuego y la logística en las islas. No llegaron en su justa medida blindados, cañones pesados, artillería antiaérea, radares, vehículos de distinto tipo, materiales para la prolongación de la pista de aterrizaje y abastecimientos necesarios para miles de hombres que necesitaban una dieta superior a las 4.000 calorías. La incompetencia en el continente olvidó una de las más importantes sentencias de Napoleón: “El soldado combate con el estómago”. Curiosamente llegaron dos automóviles Ford Falcon, uno para Menéndez y otro para un jefe de unidad.