Ante ello, “la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires realizó una auditoria en el establecimiento Alimentaria San Carlos SA y detectó no conformidades edilicias y heces de roedores, además expresó que la planta no tiene hermeticidad, posibilitando el acceso de roedores y no cuenta con manuales de BPM y de limpieza ”, por lo que “dicha autoridad sanitaria procedió a la clausura del establecimiento" y determinó que "no es posible elaborar alimentos allí hasta tanto revierta su situación”.