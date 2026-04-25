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Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, presentó a su primer novio: quién es el joven que la enamoró

La presentación pública de la pareja durante los festejos de los 18 años de la adolescente generó revuelo en redes y marcó un antes y un después en su vida personal

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Valeria Mazza, de cabello rubio, y Taína Gravier, de cabello largo y claro, sonríen levemente frente a un fondo verde con árboles
La reconocida modelo Valeria Mazza posa sonriente junto a su hija Taína Gravier en un evento al aire libre

En medio de los festejos por su cumpleaños número 18, Taína Gravier, hija menor de Valeria Mazza, presentó públicamente a su primer novio: un joven futbolista universitario vinculado estrechamente a la familia Gravier-Mazza. Más allá del impacto en redes sociales, la decisión de la joven de compartir este aspecto de su vida marcó un nuevo ciclo personal para ella.

Taína Gravier confirmó que está en pareja con Joaquín, un joven de 19 años cuya relación con ella comenzó a partir de una amistad forjada durante años y que recientemente evolucionó a noviazgo. La integración del joven en el entorno familiar fue visible en viajes recientes, así como en celebraciones privadas, lo que subraya la naturalidad del vínculo y la aceptación del entorno de Taína.

Quién es el novio de Taína Gravier

Joaquín, de 19 años, cursa la carrera de Administración de Empresas y tiene una trayectoria ligada al deporte desde la infancia. De niño, participó en equipos como Deportivo Yacaré y, en 2022, jugó con Los Teros en la Santa Catarina Cup, un torneo internacional de fútbol celebrado en Brasil. Las redes sociales de Joaquín muestran su interés por el fútbol y reflejan la relación cercana tanto con Taína como con la familia Gravier-Mazza.

La presencia de Joaquín en actividades familiares y en redes sociales, donde aparecen junto a Valeria Mazza, Alejandro Gravier y sus hermanos en un avión próximo a partir, evidencia su integración y el respaldo del entorno familiar al nuevo vínculo.

Taína Gravier oficializó su romance con Joaquín, el joven que conquistó a la familia Mazza
Taína Gravier oficializó su romance con Joaquín, el joven que conquistó a la familia Mazza (Instagram)

En diciembre de 2025, Tiziano Gravier mencionó que el primer encuentro formal del novio con la familia resultó positivo para todos. Valeria Mazza también expresó satisfacción respecto al presente de su hija y destacó los estudios universitarios de Joaquín, aunque prefirió no ofrecer muchos detalles. El círculo familiar mostró apertura y apoyo en esta nueva etapa, acompañando a la pareja en eventos y viajes.

Durante los festejos por su cumpleaños, el saludo público de Joaquín acompañado de fotos juntos marcó un cambio reciente en su exposición social. Si bien el joven mantiene un perfil reservado, este gesto insinuó una mayor visibilidad de la relación y evidenció la complicidad que comparten en el entorno familiar y social.

Un hombre y una mujer joven sonríen a la cámara en un evento con luces de escenario borrosas al fondo
Alejandro Gravier junto a su hija Taína

Para celebrar un nuevo año de vida de su novia, el joven publicó una serie de imágenes juntos. En la primera foto, ambos sonríen de forma amplia y miran directamente a la cámara. Taína apoya ligeramente la mano en la mejilla del joven. En la segunda publicación, ambos se encuentran en una playa bajo luz del sol. Joaquín viste una camisa clara y lentes de sol, mientras la hija de Valeria Mazza usa una blusa sin mangas de color claro. Ella rodea con los brazos el cuello del joven y ambos se muestran con expresiones relajadas. Sobre la imagen aparece el texto “Feliz cumpleaños Taina Gravier” acompañado de un emoji de corazón rojo.

En la tercera imagen, la pareja aparece sentada en un espacio interior con iluminación cálida. Ambos miran a la cámara y muestran expresiones tranquilas. El joven lleva una camisa oscura desabotonada en el cuello y la joven viste una prenda oscura y un collar negro. En esta fotografía, el fondo es difuso y no se distinguen claramente los detalles del lugar.

Meses atrás, la joven vivió otro de los momentos más destacados de su carrera cuando cantó con Erreway en España. La ciudad de Marbella se convirtió en el escenario de un momento único para la familia de Valeria Mazza.

La menor de los hijos de la modelo, hace años que dejó en claro que la música es una de sus grandes pasiones, habiéndose presentado a los 16 años en La Voz Kids España y en 2024 tuvo su gran debut en el mismo escenario. Un año después, tuvo la oportunidad de cantar junto a la banda inspirada en la novela de Cris Morena.

La joven tuvo la chance de cantar “Me da igual” junto a los artistas y deslumbró con los arreglos musicales y su talento. Con un vestido strapless de jean, a juego con Roja, Colombo y Bordonaba, no tuvo miedo a la hora de enfrentar el micrófono y se robó todas las miradas. Una canción que suelen cantar sentados, generando un momento íntimo, lo cambiaron para hacer lugar para la hija de Mazza: “Tenemos una amiga Feli, querido, que tiene una voz mágica. Que venga al escenario, por favor Taina Gravier”, fue la presentación que hizo el actor de Floricienta.

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