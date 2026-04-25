Sofía Gonet habló por primera vez de los rumores de romance con Ian Lucas: “Salimos a bailar mucho”

La influencer habló por primera vez acerca de las versiones de que estaba saliendo con su compañero de MasterChef Celebrity (Video: Ya fue todo)

Desde que se apagaron las luces de MasterChef Celebrity (Telefe), la química entre Ian Lucas y Sofía Gonet se volvió tema de conversación en redes sociales. Los exparticipantes del reality culinario no solo compartieron la adrenalina de la competencia, sino que, tras el final del ciclo, mantuvieron la atención de sus seguidores con gestos de complicidad y cercanía que alimentaron rumores de romance. La situación se volvió aún más evidente después de que el influencer pusiera fin a su vínculo con Evangelina Anderson y las especulaciones en torno a su relación con Sofía no pararon de crecer.

En una charla con Ya fue Todo (YouTube), Sofía habló por primera vez de estos rumores y fue contundente a la hora de hablar del vínculo que la une con Ian: “No, no hay romance, somos amigos, salimos mucho a bailar juntos, a veces subimos alguna foto o algo, pero somos amigos. Tenemos una muy buena relación de amigos. Tenemos una muy buena relación de amigos”.

Consultada sobre su presente laboral, La Reini contó que estuvo en una reunión para un posible próximo proyecto para este años: “Estuve en Resumido por una reunión para un próximo proyecto que hay que ver. No puedo contar nada, eh, pero en principio sí, puede que esté en Resumido”. Sobre la conformación del equipo, aclaró: “Todavía el equipo no está definido. Hoy tuve una primera reunión nada más, porque me gustaría seguir en Resumido, encontrar mi lugar en algún programa, pero estamos viendo, le estamos dando forma todavía. No tengo idea el equipo”.

Los finalistas de Gran Hermano cada día se muestran más cerca y los rumores de romance no tardaron en reavivarse (Video: Instagram)

La entrevistadora aprovechó para preguntarle sobre su vida sentimental y sobre el “celibato” que la influnecer aseguró estar practicando en sus redes: “¿Seguís con el celibato?” la finalista de MasterChef Celebrity, entre risas, reafirmó: “Sí. Amor, lo estoy cumpliendo, te lo juro. Nadie me cree cuando lo digo. ¿Por qué será?”. Y remató: “Hasta que llegue el indicado”.

De esta manera, Sofía Gonet despejó los rumores y dejó en claro que, al menos por ahora, su vínculo con Ian Lucas es solo de amistad y que su presente está enfocado en nuevos proyectos de streaming y en seguir creciendo profesionalmente, sin descartar, claro, que en algún momento “llegue el indicado” en su vida personal.

Días atrás, , la dupla compartió en sus historias el registro de una cena íntima. En la primera imagen se ven sus manos entrelazadas y señalando juntos una bandeja de sushi, en un clima de confianza y conexión. La luz baja, el encuadre cerrado y la composición de la fotografía refuerzan la intimidad de ese momento compartido, que fue rápidamente interpretado por sus seguidores como una muestra de que entre ellos hay algo más que amistad.

La foto entre los dos exparticipantes que alimentó rumores de romance (Instagram)

La noche continuó en un boliche, donde Ian y Sofía grabaron un video a pura complicidad: se los ve riendo, bailando, cantando y jugando con la cámara, en una secuencia llena de gestos espontáneos y miradas cómplices. Ambos se muestran distendidos y felices, compartiendo gestos de confianza y una cercanía que va mucho más allá del simple compañerismo nacido en la televisión. Las risas, los abrazos y la energía compartida alimentaron aún más la expectativa de los fans, que no tardaron en dejar cientos de comentarios alentando el posible romance.

Entre posteos, bromas y gestos en redes sociales, Lucas y Gonet alimentan semana a semana los rumores de romance. En las últimas semanas, una nueva foto juntos volvió a disparar especulaciones y revolucionó a sus fanáticos: Ian compartió en sus historias una imagen en la que se los ve abrazados y sonrientes, con una complicidad que traspasa la pantalla. La publicación fue rápidamente interpretada por muchos como una confirmación tácita de que entre ellos hay algo más que amistad.