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La emoción de Catherine Fulop al hablar del nuevo logro de Oriana Sabatini: “Qué orgullo verte en este nuevo comienzo”

La actriz compartió una sentida publicación celebrando el debut literario de su hija, quien se animó a lanzar su primera novela

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Catherine Fulop habló sobre el nuevo logro de Oriana Sabatini
Catherine Fulop compartió su orgullo tras la publicación de la primera novela de su hija Oriana Sabatini y mostró la tapa del libro

Entre mensajes de emoción, cariño y hasta preocupación por la salud de su nieto, Catherine Fulop no oculta su amor por su hija, Oriana Sabatini. En ese marco, la actriz se mostró orgullosa por el inicio de una nueva etapa en la vida de la modelo. Es que, en los últimos días, la joven publicó su primera novelo, lo que provocó que la venezolana se deshiciera en elogios a través de una profunda publicación.

Empecé a leer, podría quedarme acá… la primera novela de mi hija Oriana, y ya se me caen las lágrimas”, comenzó diciendo Fulop junto a una selfie en la que mostraba la tapa de dicho libro. Acto seguido, Catherine dio lugar a los sentimientos que le generó este avance en la carrera de su pequeña: “No solo por el orgullo inmenso de verla cumplir este sueño, sino porque entre sus páginas aparecen aromas, frases y pequeños recuerdos que me abrazan el alma”.

Luego, la actriz pasó a referirse a uno de los personajes de la historia que narra Sabatini: “Ariana, su protagonista, es tan luminosa como rota, tan llena de ganas de ser feliz como de miedos que la frenan… y ya presiento que me va a hacer llorar mucho”. Hacia el final de la publicación, la artista también se refirió al aporte de su otra hija: “Y como si fuera poco, la vida hizo lo suyo: Tiziana, su hermana, creó el arte de la portada. Dos miradas, dos talentos, una misma historia latiendo. No sé bien qué hice para merecer tanto… pero acá estoy, con el corazón lleno y los ojos brillosos”.

Semanas atrás, Fulop mostró su preocupación por un video suyo en el cual se veían áreas cercanas a la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Según sus propias palabras, la difusión de esas imágenes en TikTok motivó a fanáticos del futbolista a buscar pistas sobre la ubicación del futbolista junto a Oriana Sabatini, su hija.

La venezolana expresó la conexión emocional que sintió al leer la novela de Oriana, donde halló recuerdos y vivencias familiares
La venezolana expresó la conexión emocional que sintió al leer la novela de Oriana, donde halló recuerdos y vivencias familiares

La conductora expuso en sus historias de Instagram el motivo de esta decisión: “Voy con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos, tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, explicó Fulop, subrayando su incomodidad ante la situación que se da luego de un mes del nacimiento de Gia, su primera nieta.

El hecho llevó a Fulop a limitar su actividad en redes sociales, optando por no mostrar tantos detalles de su estancia en Europa y pidiendo disculpas a sus seguidores más fieles: “Me imagino que me estarán extrañando que no los saludo todas las mañanas”, reconoció frente a su comunidad virtual.

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta (Video: Instagram)

Para evitar que los numerosos fanáticos de Dybala puedan descubrir la dirección donde reside el futbolista de AS Roma de la Serie A de Italia, la venezolana eligió modificar su comportamiento digital y priorizar la privacidad de su familia dado que desde que se enteró la noticia de su abuelazgo, Cathy fue muy activa al mostrar su día a día.

Anticipando su regreso a Buenos Aires, la conductora manifestó lo difícil que será dejar el país europeo tras varias semanas acompañando a su hija y a su nieta recién nacida: “Hay que volver a la Argentina, es todo muy lindo acá con la nietita pero hay que volver. Eso va a ser duro”, aseguró.

La transformación que vivió Catherine Fulop tras el nacimiento de su nieta quedó reflejada en una carta pública cargada de afecto y gratitud. “Feliz cumple mes, Gia y qué mes tan increíble ha sido”, escribió la actriz hace unos días, recordando con emoción las horas previas al parto en Roma y la ansiedad compartida junto a la familia.

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