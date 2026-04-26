La agenda de River Plate tras la victoria frente Aldosivi: el cierre del Torneo Apertura y el duelo clave en la Copa Sudamericana

El equipo titular de River Plate antes del partido frente a Aldosivi en el estadio Monumental (Crédito: Fotobaires)

En el marco de la penúltima jornada de la fase inicial del Torneo Apertura, River Plate se enfrentó a Aldosivi de Mar del Plata en el Estadio Monumental. Con goles de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez, el conjunto de Eduardo Coudet se impuso 3-1 ante el Tiburón, que había empatado por intermedio de Tomás Fernández.

El Millonario pudo recomponerse luego de la caída en el Monumental frente a Boca Juniors en el Superclásico y sumó tres puntos de oro que lo dejan a una unidad del líder de la Zona B, Independiente Rivadavia, que jugará mañana el clásico de Mendoza ante Gimnasia. Sin brillar, los de Núñez sueñan con quedarse con el primer puesto en la tabla para definir de local.

Tras el enfrentamiento contra Aldosivi, River tiene una agenda cargada en la recta final del semestre. El próximo encuentro será crucial para su futuro en la Copa Sudamericana: visitará a Red Bull Bragantino en Brasil el jueves 30 de abril a las 21:30 (hora argentina). A pesar de que el Millonario lidera el Grupo H con cuatro unidades, el elenco dirigido por Vágner Mancini es el rival más fuerte de la zona y suma tres puntos.

El próximo fin de semana bajará el telón de la fase inicial del Torneo Apertura recibiendo a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Más allá de que el cuadro de Núñez ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, está obligado a ganar para escalar en la tabla anual y mantenerse en la pelea de los primeros puestos. El duelo contra el Decano todavía no tiene día y horario confirmado.

Marcos Acuña, figura de un River que no lució ante Aldosivi, pero que logró una victoria trascendental (Crédito: Fotobaires)

Su siguiente compromiso será nuevamente por la Sudamericana: el jueves 7 de mayo viajará a Venezuela para enfrentarse a Carabobo desde las 21:30 (hora argentina). Luego de esto deberá afrontar los octavos de final del Apertura, los cuales se desarrollarán el fin de semana del domingo 10 de mayo. Todavía no tiene rival ni día confirmado.

Con la expectativa puesta en cuánto puede avanzar en el plano local, River terminará la fase de grupos de la Copa Sudamericana con dos partidos en el Monumental. El miércoles 20/5 recibirá a Bragantino a las 21:30, en un duelo que podría definir el líder de la zona y la correspondiente clasificación directa a octavos de final. Vale recordar que el cuadro que finalice segundo deberá jugar los playoffs contra los equipos que terminaron terceros en la Copa Libertadores. El Millonario bajará el telón contra Blooming el miércoles 27/5 a las 21:30.

Chacho Coudet llegó al duelo contra Aldosivi con un saldo de seis victorias, un empate y una derrota (REUTERS/Rodrigo Valle)

El ciclo del Chacho Coudet comenzó con un invicto de siete partidos que se cortó en la derrota por 1-0 contra Boca Juniors en el Superclásico. El inicio estuvo marcado por cuatro victorias al hilo: 2-1 vs. Huracán, 2-0 vs. Sarmiento de Junín, 2-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto y 3-0 vs. Belgrano.

La racha se cortó con el empate 1-1 contra Blooming en Bolivia, donde jugó con uno menos a partir de los cuatro minutos del primer tiempo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. A pesar de que se repuso con el triunfo en el Cilindro de Avellaneda por 2-0 contra Racing y la victoria en el Monumental contra Carabobo de Venezuela por la Sudamericana, el Millonario del Chacho cayó contra el Xeneize en el Superclásico.

LA AGENDA DE RIVER PLATE EN LA RECTA FINAL DEL SEMESTRE

Copa Sudamericana - Fecha 3: vs. Bragantino (BRA) | Jueves 30/4 - 21:30 | Estadio Municipal Cicero

Torneo Apertura - Fecha 9*: vs. Atlético Tucumán | Fin de semana del domingo 3/5 - Día y hora a confirmar | Monumental

Copa Sudamericana - Fecha 4: Carabobo (VEN) | Jueves 7/5 - 21:30 | Polideportivo Misael Delgado

Torneo Apertura - Octavos de final: rival a confirmar | Fin de semana del domingo 10/5 - Día y hora a confirmar | a confirmar

Copa Sudamericana - Fecha 5: vs. Bragantino (BRA) | Miércoles 20/5 - 21:30 | Monumental

Copa Sudamericana - Fecha 6: vs. Blooming (BOL) | Miércoles 27/5 - 21:30 | Monumental

*Fecha postergada por el paro del fútbol argentino

**En caso de avanzar en el Torneo Apertura, jugará los cuartos, semifinales y final