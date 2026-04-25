En un control en Misiones, descubrieron 48 kilos de marihuana valuados en más de 160 mil dólares escondidos en un auto

La droga estaba escondida en compartimientos dentro de un auto

Un control de rutina en la provincia de Misiones terminó con un hallazgo significativo: agentes de Aduana descubrieron 48 kilos de marihuana valuados en más de 160 mil dólares que iban escondidos en un auto.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el operativo tuvo lugar en el paso fronterizo que conecta la localidad misionera de Puerto Eldorado con el distrito Mayor Otaño, en Paraguay.

Gendarmes hallaron 48 kilos de marihuana escondidos en un auto en el paso fronterizo de Eldorado

Allí, personal de la Dirección Regional Aduanera Noreste, dependiente de la Aduana de Iguazú, detuvo un Nissan Tiida con patente paraguaya para un control vehicular. El conductor era un ciudadano paraguayo.

Durante la inspección inicial, los agentes advirtieron que el coche podría tener compartimientos ocultos, por lo que pidieron apoyo para revisar el vehículo en detalle.

El cargamento está valuado en más de 160 mil dólares

Tras una revisión a fondo, los agentes descubrieron "dobles fondos" en el piso, el baúl y los laterales del auto. Al abrir esos espacios, hallaron 104 paquetes con cogollos de marihuana, que pesaron en total 28,285 kilos, y 37 panes de marihuana, con un peso de 20,249 kilos. Así, la droga secuestrada sumó 48,534 kilos.

La marihuana incautada fue valuada en 228.590.364,25 pesos, equivalentes a 164.217,22 dólares.

La droga había sido oculta en compartimientos ocultos

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado intervinieron en la causa y ordenaron la detención del conductor y el secuestro tanto de la droga como del auto, en el marco de las leyes 23.737 y 22.415.

La primera de estas normas castiga la tenencia, comercialización y producción, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión, mientras que la otra, con modificaciones de la Ley 27.283, penaliza el cruce ilegal de mercaderías, pudiendo el autor ser sentenciado con hasta 10 años de cárcel por contrabando agravado.

El conductor quedó detenido

Más incautaciones de droga en Misiones

En otros operativos recientes en Misiones, Gendarmería detectó grandes cargamentos de marihuana.

El pasado 15 de abril, agentes del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” interceptaron una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la Ruta Nacional 101, en la localidad de San Antonio. Los dos ocupantes, de nacionalidades paraguaya y argentina, trasladaban la caja de la camioneta cubierta con una lona negra.

Al inspeccionar el sector trasero, los uniformados hallaron 23 cajas de diferentes tamaños que desprendían un fuerte olor similar al de la marihuana.

Dentro de los bultos encontraron paquetes prensados, bolsas termoselladas y envoltorios de papel encerado. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 925 kilos 400 gramos de marihuana y 5 kilos 250 gramos de hachís, una sustancia elaborada con la resina de las flores de la planta de cannabis.

Gendarmes hallaron más de 900 kilos de marihuana y varios kilos de hachís en la caja de una camioneta en San Antonio

Ambos ocupantes quedaron detenidos y tanto la droga como la camioneta fueron secuestrados, bajo intervención del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú.

Otra incautación relevante se produjo el 7 de abril en la costanera de Puerto Piray. Aquella vez, personal de la Sección “Montecarlo”, dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, observó a un grupo de personas descargando paquetes desde una canoa hacia un vehículo Toyota SW4 de dominio brasileño. Al notar la presencia de los gendarmes, los sospechosos escaparon hacia Paraguay y abandonaron el rodado con la carga.

Una camioneta robada en Brasil fue utilizada para transportar más de 1.300 kilos de marihuana en la frontera con Paraguay

Tras un rastrillaje por la zona, con apoyo de otras unidades de Gendarmería y Prefectura Naval, los efectivos hallaron 43 bultos dentro de la camioneta y esparcidos en el suelo. En total, contabilizaron 1.616 paquetes rectangulares con marihuana, que sumaron un peso de 1.311 kilos 400 gramos.

Además, el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Brasil.